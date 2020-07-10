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Лучшие российские сериалы нулевых 

Мира Маркина 6 часов назад
Российский кинематограф нередко ругают, утверждая, что он никогда не сможет сравниться с западным. А между тем на счету отечественных режиссеров есть множество сериалов, которые могут дать фору зарубежным проектам. Многие из них были сняты в нулевые. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

"Дети Арбата", 2004

Кадр из сериала "Дети Арбата"
Пронзительный многосерийный фильм, главные роли в котором исполнили Чулпан Хаматова и Евгений Цыганов. Военная драма Андрея Эшпая повествует о жизни молодого поколения в 30-х и 40-х годах XX века. Юноши и девушки мечтают влюбляться, работать и просто быть счастливыми, но война не считается с желаниями других.

"Участок", 2003

Кадр из сериала "Участок"
В жизни Павла Кравцова множество больших и мелких неурядиц. Герой работает милиционером, но добродушие мешает ему построить карьеру в органах, из-за чего его отправляют работать участковым в глухое село Анисовку. Жена не понимает, почему Кравцов так предан профессии, в которой, очевидно, ему не добиться успеха. В Анисовку герой берет лишь своего пса Цезаря, еще не подозревая, как обычная командировка перевернет его жизнь.

"Мастер и Маргарита", 2005

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Одна из лучших экранизаций легендарного романа Михаила Булгакова, в съемках которого приняли участие знаменитые отечественные актеры: Олег Басилашвили, Александр Абдулов, Сергей Безруков и многие другие. Роль Мастера досталась Александру Галибину, Маргариту сыграла Анна Ковальчук.
Комментарии
Сериалы , Видео , Андрей Эшпай , Александр Галибин , Павел Кравцов , Олег Басилашвили , Михаил Булгаков , Анна Ковальчук , Евгений Цыганов , Чулпан Хаматова
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