Лучшие российские сериалы нулевых 

Российский кинематограф нередко ругают, утверждая, что он никогда не сможет сравниться с западным. А между тем на счету отечественных режиссеров есть множество сериалов, которые могут дать фору зарубежным проектам. Многие из них были сняты в нулевые. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

"Дети Арбата", 2004

Кадр из сериала "Дети Арбата"

Пронзительный многосерийный фильм, главные роли в котором исполнили Чулпан Хаматова Евгений Цыганов . Военная драма Андрея Эшпая повествует о жизни молодого поколения в 30-х и 40-х годах XX века. Юноши и девушки мечтают влюбляться, работать и просто быть счастливыми, но война не считается с желаниями других.

"Участок", 2003

Кадр из сериала "Участок"

В жизни Павла Кравцова множество больших и мелких неурядиц. Герой работает милиционером, но добродушие мешает ему построить карьеру в органах, из-за чего его отправляют работать участковым в глухое село Анисовку. Жена не понимает, почему Кравцов так предан профессии, в которой, очевидно, ему не добиться успеха. В Анисовку герой берет лишь своего пса Цезаря, еще не подозревая, как обычная командировка перевернет его жизнь.

"Мастер и Маргарита", 2005