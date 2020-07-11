10 сериалов, которые затянут с первых кадров

Первые женские сериалы действительно вызывают теперь улыбку — как правило, в центре сюжета была прекрасная героиня, которая если не влюблялась, то лила слезы, если не искала пропавшего брата или ребенка, то старалась завоевать внимание равнодушного мужа.

Хорошо, что сейчас сценаристы начали описывать совершенно другие истории — там есть и драма, и философия, и социальные вопросы, и гендерное равноправие. У героинь можно поучиться отваге, мудрости, жизненной силе, практичности и умению отстаивать свои права.

10 женских сериалов, которые не оставят вас равнодушными: вы будете сопереживать героине с первых же кадров.

Рейна — стареющая звезда кантри-музыки. Когда-то ее песни оказывались на вершинах чартов, но сейчас былого успеха нет. Женщине нужно продолжать кормить семью и оплачивать счета, поэтому она отправляется в тур вместе с молодой исполнительницей Джулиет. Но наладить с ней хотя бы рабочие отношения очень непросто — девушка очень эгоистична и импульсивна.

2. "Личная жизнь" (2020—…)

Дарби — обычная девушка. Ей никак не удается встретить парня своей мечты — те, с кем она знакомится, очень быстро демонстрируют свои недостатки, разочаровывая избранницу. Раз за разом следует охлаждение и расставание, но девушка не теряет надежды стать счастливой.

Сюжет закручен вокруг жизни четверых подруг. Они разного социального происхождения и статуса, у них отличаются характеры и профессии. Но в личной жизни каждой из них по разным причинам царит неразбериха: у врача Карен — роман с женатым пациентом, вдова Эйприл никак не может отойти от своей страшной потери, Саванна не может зачать ребенка, а Джосслин просто боится ответственности серьезных отношений.

Действие истории разворачивается в 1960-х, когда астронавты были национальными героями. Как при этом жили их жены, чего они боялись, чем спасались от страха и одиночества, где искали поддержку и утешение? Семь жен космонавтом решили организовать клуб по интересам — и переживать личные драмы вместе.

5. "Пожизненный приговор" (2018)

Стелла несколько лет боролась со смертельным недугом — и у нее возникла привычка проживать каждый день, как последний. Но вот болезнь отступила, и теперь нужно научиться жить обычной жизнью нормального человека, но девушка оказывается перед очень сложной задачей. Оказывается, ее родные ограждали ее от всех проблем, которые ей теперь придется все же решать.

Бэй узнала, что ее воспитали не родные родители — ошибка случилась в роддоме, когда малышку перепутали с другой девочкой. Биологические родители решают встретиться с родной дочерью и ее приемной матерью — и все это создает клубок проблем и сложностей. Что важнее — зов крови или сила любви?

7. "Кедровая Бухта" (2013–2015)

Одна из лучших сериальных работ Энди Макдауэлл . Это история жизни Оливии Локхарт, работающей судьей в захолустном городке Кедровая Бухта. Ее работа требует сосредоточенности и жесткости, взрослая дочь то и дело вызывает беспокойство, престарелая мать чудит, а претендент на место возлюбленного временами ведет себя очень странно.

8. "Милые магнолии" (2020—…)

История начинается с болезненного развода: муж-врач уходит от Мэдди к молоденькой медсестре. Женщину поддерживают подруги, которых однажды посещает простая и гениальная мысль — нужно открыть спа-салон «Милые магнолии». Так несколько женщин обретают новый смысл жизни и новое видение дружбы.

9. "Вирджин-Ривер" (2019—…)

Молодой медсестре Мел приходится на каждом шагу доказывать свой профессионализм и состоятельность: она приезжает в крохотный городок Вирджин-Ривер, чтобы зализать душевные раны, но место оказывается очень недружелюбным. Ее непосредственный начальник, врач клиники, не дает девушке работать нормально.

10. "Мадам Си Джей Уокер" (2020)

Начало прошлого века. афроамериканка разрабатывает мазь для роста волос, которая помогает темнокожим женщинам, но ее никто не воспринимает всерьез, так что строить свой бизнес ей придется самостоятельно. А еще — продираться сквозь унижения, препоны и бюрократизм.