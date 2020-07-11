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«Леденящие душу приключения Сабрины» решили закрыть 

Полина Алферова 39 минут назад
«Леденящие душу приключения Сабрины» решили закрыть
Фото: Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
Представители Netflix и автор идеи сериала Роберто Агирре-Сакаса сообщили о том, что четвертый сезон станет последним. Он выйдет в декабре 2020 года.
Роберто Агирре-Сакаса так прокомментировал эту новость:
«Работа над этим проектом была невероятной честью с первого дня. Актерский состав, начиная с Кирнан Шипка, которая блестяще сыграла полюбившуюся всем ведьму-подростка, приносил мне абсолютную радость. Я чрезвычайно благодарен команде, сценаристам, редакторам, помощникам и всем за то, что они вложили столько любви в эту мечту. Я благодарен нашим партнерам, в том числе из Netflix, за то, что они позволили нам рассказать историю, так, как мы хотели. Не могу дождаться, чтобы все увидели четвертый сезон».
Сериал является вольным ремейком популярного шоу нулевых «Сабрина — маленькая ведьма», где главную героиню сыграла Мелисса Джоан Харт. Однако новый сериал сделан в стилистике хоррора, а не комедии.
Сериал стартовал в 2018 году и был хорошо принят поклонниками оригинальной «Сабрины», в отличие от ремейка «Зачарованных», где главными героинями также являются ведьмы.
Ранее «Рамблер» писал, почему закрыли шоу Геннадия Малахова.
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Комментарии
Сериалы , Зачарованная , Сабрина , Мелисса Харт , Геннадий Малахов , Netflix
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