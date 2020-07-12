Опубликован кадр со съемок сериала «Сваты» 

Съемки заключительного сезона сериала "Сваты" длятся уже очень долго. Процесс был приостановлен в том числе и по причине пандемии. Несмотря на затянувшуюся паузу, актерский состав подогревает интерес поклонников, публикуя кадры со съемок.

В Инстаграме Даниила Белых , играющий в сериале отца Евгении, появился кадр со съемок 7 сезона "Сватов".

@daniilbelykh

В заключительном, 8 сезоне, Евгения должна выйти замуж. Кстати, этот эпизод был отснят уже давно.

"За кадром «СВАТОВ» большой дружный коллектив. Работать в таком режиме-радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал— всем вам большая благодарность. Тот случай, когда и коллеги по цеху и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему:) Уверен, мы обязательно ещё поработаем и выпустим много прекрасного и достойного вашего внимания",

— подписал Белых снимок.