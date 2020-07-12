Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Опубликован кадр со съемок сериала «Сваты» 

Стелла Шмель 2 часа назад
Опубликован кадр со съемок сериала «Сваты»
Фото: @daniilbelykh
Съемки заключительного сезона сериала "Сваты" длятся уже очень долго. Процесс был приостановлен в том числе и по причине пандемии. Несмотря на затянувшуюся паузу, актерский состав подогревает интерес поклонников, публикуя кадры со съемок.
В Инстаграме Даниила Белых, играющий в сериале отца Евгении, появился кадр со съемок 7 сезона "Сватов".
@daniilbelykh
В заключительном, 8 сезоне, Евгения должна выйти замуж. Кстати, этот эпизод был отснят уже давно.
На фото запечатлен Даниил Белых, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Александр Феклистов и Инна Королева.
"За кадром «СВАТОВ» большой дружный коллектив. Работать в таком режиме-радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал— всем вам большая благодарность. Тот случай, когда и коллеги по цеху и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему:) Уверен, мы обязательно ещё поработаем и выпустим много прекрасного и достойного вашего внимания",
— подписал Белых снимок.
Ранее "Рамблер" писал, о самых глупых ляпах в голливудском сериале про русских.
Видео дня. Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
Комментарии 2
Сериалы , Инна Королева , Федор Добронравов , Татьяна Кравченко , Даниил Белых , Александр Феклистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Советский актер, ставший жертвой лихих 90-х
Советский актер, ставший жертвой лихих 90-х
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Кинозвезды 2000-х, о которых давно не помнят
11:43
Кинозвезды 2000-х, о которых давно не помнят
Актеры
Фильмы-катастрофы, от которых становится не по себе
09:08
Фильмы-катастрофы, от которых становится не по себе
Фильмы
Как Борис Хмельницкий стал отцом-одиночкой
44:07
Как Борис Хмельницкий стал отцом-одиночкой
Актеры
Детективы, которые не отпускают ни на минуту
10:46
Детективы, которые не отпускают ни на минуту
Фильмы
Почему Гердт долго прятался за ширмой
26:21
Почему Гердт долго прятался за ширмой
Актеры
Советский актер, ставший жертвой лихих 90-х
10:32
Советский актер, ставший жертвой лихих 90-х
Актеры
Актеры, застрявшие в одном образе
15:30
Актеры, застрявшие в одном образе
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение