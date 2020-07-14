Сериал «Арес» от Netflix страшно испугал зрителей

Потоковый сервис Netflix добавил голландский хоррор-сериал «Арес» в свою библиотеку еще в январе. Теперь зрители, которые уже посмотрели шоу, предупреждают новичков о том, что сериал может оказаться слишком страшным, чтобы досмотреть его до конца.

Шоу «Арес» рассказывает историю студентки, которая обнаруживает существование тайного общества и должна решить, хочет ли она вступить в него. В сериале, снятом в Амстердаме и его окрестностях, снимались голландские актеры Джейди Олиберг, Тобиас Керслут и Лиза Смит. Проект, созданный Питером Куиджперсом, Айрис Оттен и Сандером ван Мерсом, стал еще одним зарубежным хитом, завоевавшим немалую популярность среди американской аудитории. Однако в данном случае зрители оказались не только заинтригованы, но и напуганы. Вот лишь несколько сообщений из Twitter:

«Посмотрела три минуты шоу "Арес" на Netflix. Думаю, я не усну сегодня ночью»,

«Если хочешь перепугаться, посмотри "Арес" на Netflix. Это фантастика!»,

«Я хочу досмотреть "Арес" на Netflix, но мне слишком страшно!»,