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Невозможно досмотреть: сериал «Арес» от Netflix испугал зрителей 

Киноафиша 1 час назад
Сериал «Арес» от Netflix страшно испугал зрителей
Фото: Киноафиша
Потоковый сервис Netflix добавил голландский хоррор-сериал «Арес» в свою библиотеку еще в январе. Теперь зрители, которые уже посмотрели шоу, предупреждают новичков о том, что сериал может оказаться слишком страшным, чтобы досмотреть его до конца.
Шоу «Арес» рассказывает историю студентки, которая обнаруживает существование тайного общества и должна решить, хочет ли она вступить в него. В сериале, снятом в Амстердаме и его окрестностях, снимались голландские актеры Джейди Олиберг, Тобиас Керслут и Лиза Смит. Проект, созданный Питером Куиджперсом, Айрис Оттен и Сандером ван Мерсом, стал еще одним зарубежным хитом, завоевавшим немалую популярность среди американской аудитории. Однако в данном случае зрители оказались не только заинтригованы, но и напуганы. Вот лишь несколько сообщений из Twitter:
«Посмотрела три минуты шоу "Арес" на Netflix. Думаю, я не усну сегодня ночью»,
«Если хочешь перепугаться, посмотри "Арес" на Netflix. Это фантастика!»,
«Я хочу досмотреть "Арес" на Netflix, но мне слишком страшно!»,
«"Арес" на Netflix такой страшный, что я не могу досмотреть его!».
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