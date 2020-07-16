Свежие сериалы, которые стоит увидеть этим летом 

Пандемия коронавируса негативным образом отразилась на киноиндустрии. Многие долгожданные премьеры пришлось перенести, съемки многообещающих проектов приостановить, а церемонии вручения престижных наград отменить.

Однако, несмотря на возникшие сложности, премьеры некоторых сериалов все-таки состоялись. Какие из новых проектов заслуживают внимания, выяснял "Рамблер".

«Бар "Эдди"»

Кадр из сериала "Бар "Эдди"

Пианист Эллиот Удо переезжает из Нью-Йорка в Париж. Все, что у него есть — доля в убыточном клубе, запутанные отношения с певицей и желание скрыться от былой славы. Все меняется вмиг, когда однажды в клуб заявляется 15-летняя дочь героя Джули.

«В ночь»

Кадр из сериала "В ночь"

Бельгийский сериал от Netflix , снятый по мотивам романа польского писателя-фантаста Яцека Дукая.

Террорист захватывает самолет, следующий по маршруту Брюссель — Москва. Злоумышленник велит пилоту лететь только на запад. Позже выясняется, что солнечный лучи внезапно стали уничтожать все живое на планете, и теперь единственный шанс выжить — это оставаться "в ночи".

«Космические войска»

Кадр из сериала "Космические войска"

Всю свою жизнь летчик-генерал, роль которого исполнил Стив Карелл , стремится к тому, чтобы стать главой военно-воздушных сил. Однако неожиданно его назначают руководителем нового направления министерства обороны , и теперь ему предстоит командовать космическими войсками.