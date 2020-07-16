Что известно о новом сериале «Андреевский флаг» на Первом 

На днях на Первом канале состоялась премьера сериала "Андреевский флаг". О чем повествует многосерийный фильм и кто работал над его созданием? Расскажет "Рамблер".

По сюжету вице-адмирал Балтийского флота Григорий Чернобаевский уходит в отставку и становится преподавателем в одном из морских училищ. В это время его сын Сергей, работающий командиром атомной подводной лодки на Северном флоте, нарушает приказ для того, чтобы спасти людей во время пожара. После инцидента Сергея переводят на Балтийский флот, где его понижают до капитана дизельной подлодки.

Тем временем в жизни других членов семьи Чернобаевских возникают свои трудности. Сын Сергея Валера не хочет идти по стопам родственников и намерен стать программистом. Пока дед и отец Валеры пытаются перевоспитать подростка, местные торговцы оружием планируют совершить сделку, которая перевернет жизнь всех главных героев.

«Мы сняли семейную историю про династию военных, про три поколения семьи вице-адмирала Григория Чернобаевского. Для нас также было важно создать характеры — например, генерала в отставке, которому сложно приспособиться к реальной жизни»,

— объяснял Воробьев.

"Андреевский флаг" снимали в Калининградской области. Отдельные сцены были сняты в Калининграде, Балтийске и Светлогорске.