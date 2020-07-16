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Netflix экранизирует повесть Кинга: что нужно знать о проекте 

Мира Маркина 10 часов назад
Что нужно знать о новой экранизации повести Кинга
Фото: globallookpress.com
Не так давно популярнейший стиминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию повести Стивена Кинга "Телефон мистера Харригана". Повесть была опубликована в новом сборнике "короля ужасов" "Если оно кровоточит". Что уже известно о новом проекте? Выяснял "Рамблер".
В центре сюжета история дружбы тинейджера Крэйга и пожилого мистера Харригана. Последний оставил крупный бизнес и переехал в небольшой городок в штате Мэн. Между героями есть уговор: Крэйг помогает Харригану по хозяйству, а старик, в свою очередь, расплачивается с мальчиком лотерейными билетами. Один из билетов оказывается выигрышным, но Крэйг решает потратить деньги не на себя, а на своего друга и покупает ему iPhone.
Вскоре Харриган уходит из жизни. На похоронах подросток кладет в гроб своему товарищу тот самый iPhone, после чего главные герои начинают общаться, находясь по разные стороны жизни и смерти.
Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно. Однако уже выяснилось, кто будет работать над его созданием. Продюсерами проекта выступят Райан Мерфи, известный по "Американской истории ужасов", и Джейсон Блум, который участвовал в создании картин "Прочь" и "Сплит".
Режиссером сериала станет Джон Ли Хэнкок, известность которому принесла работа над фильмом "Спаси мистера Бэнкса".
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Сериалы , Спасти мистера Бэнкса , Прочь , Сплит , Американская история ужасов , Стивен Кинг , Джон Хэнкок , Джейсон Блум , Райан Мерфи , Netflix
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