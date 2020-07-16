Что нужно знать о новой экранизации повести Кинга

Не так давно популярнейший стиминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию повести Стивена Кинга "Телефон мистера Харригана". Повесть была опубликована в новом сборнике "короля ужасов" "Если оно кровоточит". Что уже известно о новом проекте? Выяснял "Рамблер".

В центре сюжета история дружбы тинейджера Крэйга и пожилого мистера Харригана. Последний оставил крупный бизнес и переехал в небольшой городок в штате Мэн. Между героями есть уговор: Крэйг помогает Харригану по хозяйству, а старик, в свою очередь, расплачивается с мальчиком лотерейными билетами. Один из билетов оказывается выигрышным, но Крэйг решает потратить деньги не на себя, а на своего друга и покупает ему iPhone.

Вскоре Харриган уходит из жизни. На похоронах подросток кладет в гроб своему товарищу тот самый iPhone, после чего главные герои начинают общаться, находясь по разные стороны жизни и смерти.