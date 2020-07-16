Действительно крутые сериалы про расследования

Надоели бессмысленные сериалы про неумелых полицейских и очевидные повороты сюжета? Обожаете детективы, которые держат в напряжении до последнего кадра? «Рамблер» расскажет про сериалы о расследованиях, которые вышли совсем недавно, и уже успели завоевать сердца поклонников по всему миру.

«Защищая Джейкоба»

кадр из сериала «Защищая Джейкоба»

История благополучной семьи юриста и учительницы, чьего ребенка обвиняют в убийстве. Когда проблема касается семьи, в нее всегда трудно поверить. И самое страшное, когда один родитель изо всех сил старается спасти семью, а другой в глубине души задает себе вопросы.

Мог ли мой ребенок совершить такое? И если да, значит ли это, что мы не досмотрели? Виновата ли семья в том, что вырастила убийцу? Существует ли ген-маньяка? К сожалению, презумпция невиновности работает лишь в суде, а общество линчует до оглашения приговора.

«Невероятное»

кадр из сериала «Невероятное»

Как часто мы слышим упреки, что жертвы насилия не обращаются в полицию сразу. Но почему? Возможно, виной хладнокровие полицейских или бесконечные допросы, медицинские экспертизы, которые заставляют вновь и вновь прокручивать инцидент.

Две жертвы и совершенно разное поведение. Одна — помнит каждую деталь, каждый шорох, будто бы сосредоточила все свои силы на том, чтобы помочь следствию. Другая — толком не осознает, а было ли совершено преступление? Или это страшный сон, который стал явью? Увы, страшным сном оказываются не только сами преступники, но и система, cспособная «перемолоть» жертву дважды.

кадр из сериала «Острые предметы»

Главная героиня возвращается в командировку в родной город, где жертвой маньяка стали несколько девочек. Но не так страшит потенциальный убийца, как тот человек, который раз за разом наносил тебе вред. Хуже всего, когда этим человеком оказывается собственная мать.

Сюжет повествует о токсичных семейных отношениях и о том, как трудно, даже будучи взрослым, справляться со старыми травмами.

Главный плюс этих сериалов в том, что в каждом из них по одному сезону. Часовые серии отлично вписываются в график после работы.