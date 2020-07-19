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Сериалы про психические расстройства, которые стоит увидеть 

Анастасия Иванова 16 часов назад
Лучшие сериалы про психические расстройства
Фото: Кадр из сериала «Убивая Еву»
Фильмы о заболеваниях и душевно нездоровых людях нельзя назвать легкими, однако в некоторой степени они все же могут быть познавательными. «Рамблер» сделал подборку картин о психических расстройствах.

«Убивая Еву»

Одна из главных героинь, Вилланель — киллер-психопат. Девушка умеет говорить на нескольких языках, она меняет акценты и по заказу убивает людей самыми изощренными методами.

«Пациенты»

Кадр из сериала «Пациенты»
Главный герой — успешный психотерапевт с женой и тремя детьми. Несколько раз в неделю он принимает клиентов, а по пятницам и сам вынужден обращаться к специалисту. Выясняется, что у главного героя проблем не меньше, чем у его пациентов.

«Ганнибал»

Кадр из сериала «Ганнибал»
Ганнибал Лектор — один из лучших психиатров страны, который стал настоящим психопатом с людоедскими пристрастиями. Агент ФБР Уилл Грэм обращается за помощью к Ганнибалу, чтобы поймать маньяка. Вскоре Грэм начинает понимать, с кем он связался.

«Мистер Робот»

Кадр из сериала «Мистер Робот»
Эллиот — хакер-социофоб. Днем он работает в агентстве компьютерной безопасности, а в остальное время Эллиот является участником подпольной группы кибер-террористов, которую возглавляет гений по прозвищу «Мистер Робот».
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Сериалы , Мистер Робот , Пациенты , Ганнибал , Убивая Еву , ФБР
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