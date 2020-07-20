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Комедийные сериалы, которые помогут снять стресс 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Большинство сериалов сейчас рассказывают либо о преступности, либо о социальных проблемах. Зрителя погружают в какую-то тяжелую драму с психологическим насилием, неравенством и прочими проблемами современного общества. Но случаются дни, когда устаешь от новостной повестки, от загадок, которые предлагают разгадать сценаристы, и даже от работы и друзей. Хочется просто поднять себе настроение после тяжелого дня и посмеяться над качественным сериалом. «Рамблер» расскажет, что посмотреть.

«Дрянь»

кадр из сериала «Дрянь»
Забавно, что сюжет сериала родился из стендап-выступления актрисы Фиби Уоллер-Бридж. Девушка написала историю о том, какой хотела бы быть: сильной, смелой, дерзкой. На выступление случайно пришел представитель ВВС, а теперь у нас есть возможность насладиться сериалом «Дрянь». По сюжету девушка пытается пережить утрату подруги, но реплики в сериале настолько смешные, что кроме наслаждения, больше испытывать нечего!

«Чудотворцы»

кадр из сериала «Чудотворцы»
Если вы когда-нибудь смотрели в небо и ловили себя на мысли, что «там» работает не очень эффективный менеджер, то сериал «Чудотворцы» точно для вас. Небесная канцелярия предстает перед зрителем в виде масштабного офиса с множеством отделов и сотрудников. Господь немного устал управлять планетой и решает «закрыть проект». Теперь у сотрудников есть две недели, чтобы доказать, что человечество достойно существования.

«Внутри Лапенко»

кадр из сериала «Внутри Лапенко»
Актер Антон Лапенко в свое время начал записывать уморительные ролики в стиле ретро, которые нашли отклик в сердцах миллионов по всей стране. Инстаграм-проект вырос в настоящий сериал, цитаты из которого стали крылатыми. «Внутри Лапенко» — это яркая пародия на телевидение девяностых, сдобренная самобытным авторским почерком.
Комментарии 2
Сериалы , Видео , Чудотворец , Антон Лапенко
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