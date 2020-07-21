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Объявлен кастинг для приквела «Игры престолов» 

Teleprogramma.pro и ещё 8 12 часов назад
Объявлен кастинг для приквела «Игры престолов»
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Студия HBO объявила о кастинге для сериала-приквела «Игры престолов». Напомним, история нового проект будет происходить задолго до событий основного сериала, а сюжет будет посвящен дому Таргариенов, члены которого умеют управлять драконами. Как сообщает издание Entertainment Weekly, в данный момент ведутся поиски актеров на роли Алисенты Хайтауэр и Рейниры Таргариен.
Последняя была наследницей железного трона, и должна была стать первой королевой Вестероса. Ну и, разумеется, при ней был личный дракон. На роль сильной девушки ищут актрису в возрасте от 25 до 30 лет. Алисента Хайтауэр же это мачеха Рейниры, которая желает видеть на троне своего родного сына, собственно из-за этого и началась война под названием «Танец драконов». На эту роль ищут актрису чуть постарше, от 30 до 40 лет.
Напомним, проект «Дом дракона» расскажет о том, каким был мир королевства Ветсерос за несколько столетий до «Игры престолов». Дата старта съемок официально не объявлена, но эксперты говорят о начале 2021 года, однако учитывая все еще продолжающуюся пандемию, сроки могут затянуться.
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Сериалы , Другое , Игра престолов
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