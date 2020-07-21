Популярные сериалы оказались опасны для фанатов

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что злоумышленники стали чаще распространять вредоносные файлы, выдавая их за сериалы от Netflix . О том, что популярные новинки оказались опасны для личных данных пользователей сети, сообщает Telecom Daily.

Среди вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники распространяли с помощью Netflix, были различные трояны, а также программы-шпионы, предназначенные для кражи данных пользователей, в том числе фотографий и банковских паролей. Отмечается, что злоумышленники также маскировали вредоносное ПО под популярные российские онлайн-кинотеатры («КиноПоиск HD», Okko, IVI).

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Антон Иванов напомнил о том, что злоумышленники стараются обернуть популярность стриминговых платформ в свою пользу. «Мы хотим напомнить, что лучше смотреть сериалы и фильмы на официальных площадках», — подчеркнул эксперт.

Ранее в июле специалисты Malwarebytes сообщили о начале новой волны массовых заражений пользователей сети опаснейшим вредоносным ПО Emotet. Злоумышленники отправляют на электронную почту письма, в которых содержит ссылка, перейдя по которой пользователь предоставляет доступ к своему устройству и потенциальной установке вредоносного ПО.