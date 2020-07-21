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Популярные сериалы оказались опасны для личных данных пользователей сети 

Lenta.ru и ещё 11 2 часа назад
Популярные сериалы оказались опасны для фанатов
Фото: Depositphotos
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что злоумышленники стали чаще распространять вредоносные файлы, выдавая их за сериалы от Netflix. О том, что популярные новинки оказались опасны для личных данных пользователей сети, сообщает Telecom Daily.
С января 2019 года было выявлено более 22 тысяч попыток заразить таким образом устройства пользователей. Специалисты отметили, что в названии файлов использовались такие популярные сериалы, как «Ведьмак», «Половое воспитание», «Очень странные дела», «Оранжевый — хит сезона» и другие.
Среди вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники распространяли с помощью Netflix, были различные трояны, а также программы-шпионы, предназначенные для кражи данных пользователей, в том числе фотографий и банковских паролей. Отмечается, что злоумышленники также маскировали вредоносное ПО под популярные российские онлайн-кинотеатры («КиноПоиск HD», Okko, IVI).
Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Антон Иванов напомнил о том, что злоумышленники стараются обернуть популярность стриминговых платформ в свою пользу. «Мы хотим напомнить, что лучше смотреть сериалы и фильмы на официальных площадках», — подчеркнул эксперт.
Ранее в июле специалисты Malwarebytes сообщили о начале новой волны массовых заражений пользователей сети опаснейшим вредоносным ПО Emotet. Злоумышленники отправляют на электронную почту письма, в которых содержит ссылка, перейдя по которой пользователь предоставляет доступ к своему устройству и потенциальной установке вредоносного ПО.
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Комментарии
Сериалы , Оранжевый — хит сезона , Половое воспитание , Антон Иванов , Лаборатория Касперского , Netflix
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