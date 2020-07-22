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Названы свои самые популярные проекты 

Мира Маркина 1 час назад
Эксперты издания Variety составили список самых популярных проектов стримингового сервиса Netflix.
Первую строчку рейтинга занял "Ведьмак" — у него 76 миллионов просмотров. На втором месте оказался четвертый сезон сериала "Бумажный дом" с его 65 миллионами просмотров.
Тройку лидеров замыкает документальный проект "Король тигров", у него 64 миллионов. Картина повествует о бывшем владельце частного зоопарка, жизнь которого пошла под откос после встречи с защитницей животных.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов.
Сериалы , Видео , Netflix
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