Понять собственных детей бывает нелегко. Несмотря на кровное родство, проблемы у родственников в одном и том же возрасте могут сильно отличаться. И если папа был главным спортсменом школы, сын вполне может вырасти тихим аутсайдером. «Рамблер» расскажет о трех сериалах про подростков, которые помогут родителям понять своих детей.

«13 причин почему»

кадр из сериала «13 причин почему»

Главный герой по имени Клэй находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными одноклассницей Ханной. Парень был влюблен в нее, а потом она покончила с собой. Таинственные кассеты расскажут о том, кто повлиял на это жуткое решение. Сериал очень хороший и показывает, каким грузом для человека могут оказаться мелкие придирки и вскользь брошенные фразы.

Проблема: подростковый суицид

«Половое воспитание»

кадр из сериала «Половое воспитание»

Два безумно смешных сезона об отношениях подростков и проблеме «отцов и детей». Просмотр этого сериала не только позволит взрослым вспомнить себя в молодости, но и наглядно убедиться в том, что а) все поколения разные, б) что от осинки вполне могут родиться апельсинки. А еще напомнит о том, как важно общаться с детьми и поддерживать их при любых обстоятельствах.

Проблема: первый раз

«Эйфория»

кадр из сериала «Эйфория»

Почему даже благополучные подростки употребляют наркотики? Какие мысли крутятся в их голове? И есть ли выход из порочного круга? «Эйфория» расскажет о главном страхе всех родителей от лица девушки, вернувшейся из реабилитационной клиники. Замечательная игра актеров позволит зрителю прожить все невзгоды вместе.