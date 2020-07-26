Актер сериала «Чики» ответил на обвинения

Актер сериала "Чики", авторов которого не так давно обвинили в "пропаганде ЛГБТ и феминизма", ответил на критику картины.

По словам американца Стивена Томаса Окснера, создатели сериала "понимали остроту поднимаемых тем и не хотели никого оскорбить".

«Мне кажется, что это история про силу и общие аспекты человеческой жизни. Это никак не связано с ЛГБТ и феминизмом»,

— заявил актер в беседе с изданием "Подъем".

Артист признался, что "гордится работой" и не считает ее пропагандой. Однако Окснер также вспомнил, что съемки проекта были нелегкими. Так, однажды «человек в глубоком запое расстрелял съемочную площадку и сказал, что все это неправда».

Этот случай, как сообщает "Подъем", произошел в сентябре 2019 года в Кабардино-Балкарии. Тогда пьяный мужчина напал на автомобиль съемочной группы с оружием, после чего был задержан сотрудниками полиции.