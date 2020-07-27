В сериалах вместо людей начали снимать манекены 

Современные проблемы требуют серьезных решений. Эпидемия коронавируса заставила создателей кино и сериалов пересмотреть свой взгляд на любовные сцены. В результате в проекте «Дерзкие и красивые» к сценам секса подошли с креативом, вместо живых актеров в кадре будут манекены. Чтобы зрители ничего не заподозрили, съемки будут проводиться издалека.

Как рассказал исполнительный продюсер сериала Брэдли Белл, сначала любовные сцены хотели вовсе удалить из проекта, но тогда терялась важная нить повествования. Тогда было принято решение об использовании манекенов, как выяснилось, план сработал отлично. Зрители не смогут понять, кто перед ними, живой человек или лишь кукла, все благодаря мастерству оператора.