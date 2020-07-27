Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

В сериалах вместо людей начали снимать манекены 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
В сериалах вместо людей начали снимать манекены
Фото: Teleprogramma.pro
Современные проблемы требуют серьезных решений. Эпидемия коронавируса заставила создателей кино и сериалов пересмотреть свой взгляд на любовные сцены. В результате в проекте «Дерзкие и красивые» к сценам секса подошли с креативом, вместо живых актеров в кадре будут манекены. Чтобы зрители ничего не заподозрили, съемки будут проводиться издалека.
Как рассказал исполнительный продюсер сериала Брэдли Белл, сначала любовные сцены хотели вовсе удалить из проекта, но тогда терялась важная нить повествования. Тогда было принято решение об использовании манекенов, как выяснилось, план сработал отлично. Зрители не смогут понять, кто перед ними, живой человек или лишь кукла, все благодаря мастерству оператора.
Теперь о манекенах думают и создатели других проектов, сообщает издание Independent. «Династия», «Ривердэйл» и «Секс в другом городе: Поколение Q», вскоре в каждом из этих сериалов манекены могут заменить людей, только в определенных сценах, разумеется.
Видео дня. Актеры, которых уволили в разгар съемок
Teleprogramma.pro: последние новости
Драконы возвращаются: студия HBO объявила кастинг для приквела «Игры престолов» Драконы возвращаются: студия HBO объявила кастинг для приквела «Игры престолов» «Ведьмак» лидирует: студия Netflix назвала свои самые популярные проекты «Ведьмак» лидирует: студия Netflix назвала свои самые популярные проекты «Будем смотреть фильм»: Галкин с двойняшками Гарри и Лизой устроили кинопоказ «Будем смотреть фильм»: Галкин с двойняшками Гарри и Лизой устроили кинопоказ
Комментарии
Сериалы , Ривердэйл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«СПИДом его заразил любовник»
«СПИДом его заразил любовник»
Названы самые популярные фильмы 90-х
Названы самые популярные фильмы 90-х
Что стало с девочкой из фильма «Жила-была девочка»
Что стало с девочкой из фильма «Жила-была девочка»
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Почему конфликтовали сестры Вертинские
03:10
Почему конфликтовали сестры Вертинские
Актеры
Отличное кино для, кто отчаялся найти что-то стоящее
10:28
Отличное кино для, кто отчаялся найти что-то стоящее
Фильмы
Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков
14:02
Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков
Фильмы
Фильмы, снятые тайком от зрителей
10:08
Фильмы, снятые тайком от зрителей
Фильмы
Легендарная «Мелани Уилкс» не дожила до 105-летия
03:14
Легендарная «Мелани Уилкс» не дожила до 105-летия
Актеры Фильмы
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
03:05
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
Актеры Фильмы
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
02:52
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение