В сериалах живых актеров заменят манекены 

В сериалах вместо живых актеров теперь будут сниматься манекены. Решиться на этот шаг пришлось ряду режиссеров из-за пандемии COVID-19.

Чтобы избежать передачи вируса от актера к актеру, в сериале "Дерзкие и красивые" в сцене секса будут участвовать только манекены. Съемки будут проводиться издалека для того, чтобы зрители ничего не заподозрили.

Исполнительный продюсер сериала Брэдли Белл объяснил, что сначала любовные сцены хотели и вовсе удалить из проекта, но из-за этого терялась важная нить повествования. Тогда было решено использовать манекены.

Благодаря мастерству оператора, зрители не смогут отличить живых людей от кукол.