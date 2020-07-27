В сериалах живых актеров заменят манекены 

В сериалах вместо живых актеров теперь будут сниматься манекены. Решиться на этот шаг пришлось ряду режиссеров из-за пандемии COVID-19.
Чтобы избежать передачи вируса от актера к актеру, в сериале "Дерзкие и красивые" в сцене секса будут участвовать только манекены. Съемки будут проводиться издалека для того, чтобы зрители ничего не заподозрили.
Исполнительный продюсер сериала Брэдли Белл объяснил, что сначала любовные сцены хотели и вовсе удалить из проекта, но из-за этого терялась важная нить повествования. Тогда было решено использовать манекены.
Благодаря мастерству оператора, зрители не смогут отличить живых людей от кукол.
Теперь о том, чтобы использовать манекены во время съемок думают и создатели других проектов, в числе которых "Династия", "Ривердэйл" и "Секс в другом городе: Поколение Q". Очень скоро в каждом из этих сериалов манекены могут заменить людей. Но только в определенных сценах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Валдис Пельш снял фильм о коронавирусе.