Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

В сериалах живых актеров заменят манекены 

Мира Маркина 6 часов назад
В сериалах живых актеров заменят манекены
Фото: depositphotos.com
В сериалах вместо живых актеров теперь будут сниматься манекены. Решиться на этот шаг пришлось ряду режиссеров из-за пандемии COVID-19.
Чтобы избежать передачи вируса от актера к актеру, в сериале "Дерзкие и красивые" в сцене секса будут участвовать только манекены. Съемки будут проводиться издалека для того, чтобы зрители ничего не заподозрили.
Исполнительный продюсер сериала Брэдли Белл объяснил, что сначала любовные сцены хотели и вовсе удалить из проекта, но из-за этого терялась важная нить повествования. Тогда было решено использовать манекены.
Благодаря мастерству оператора, зрители не смогут отличить живых людей от кукол.
Теперь о том, чтобы использовать манекены во время съемок думают и создатели других проектов, в числе которых "Династия", "Ривердэйл" и "Секс в другом городе: Поколение Q". Очень скоро в каждом из этих сериалов манекены могут заменить людей. Но только в определенных сценах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Валдис Пельш снял фильм о коронавирусе.
Видео дня. Актеры, которых уволили в разгар съемок
Комментарии
Сериалы , Ривердэйл , Валдис Пельш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«СПИДом его заразил любовник»
«СПИДом его заразил любовник»
Звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых
Звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых
Актеры, которых уволили в разгар съемок
Актеры, которых уволили в разгар съемок
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Почему конфликтовали сестры Вертинские
03:10
Почему конфликтовали сестры Вертинские
Актеры
Отличное кино для, кто отчаялся найти что-то стоящее
10:28
Отличное кино для, кто отчаялся найти что-то стоящее
Фильмы
Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков
14:02
Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков
Фильмы
Фильмы, снятые тайком от зрителей
10:08
Фильмы, снятые тайком от зрителей
Фильмы
Легендарная «Мелани Уилкс» не дожила до 105-летия
03:14
Легендарная «Мелани Уилкс» не дожила до 105-летия
Актеры Фильмы
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
03:05
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
Актеры Фильмы
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
02:52
Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение