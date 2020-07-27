Netflix анонсировал приквел «Ведьмака» 

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

Новый сериал «Ведьмак: Происхождение крови» (The Witcher: Blood Origin) будет состоять из шести частей. В нем будет описана история «за 1200 лет до появления Геральта из Ривии, когда миры монстров, людей и эльфов слились воедино, и появился первый ведьмак».

О времени начала съемок не раскрывается. Известно, что над сериалом работают шоураннер и исполнительный продюсер «Ведьмака» Деклан де Барра и Лорен Шмидт Хиссрик. По информации портала Deadline, автор саги, писатель Анджей Сапковский станет креативным консультантом телешоу.

4 июня стало известно, что Netflix возобновил производство сериала «Ведьмак», съемки которого были остановлены из-за пандемии коронавируса.