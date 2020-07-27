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Netflix анонсировал приквел «Ведьмака» 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
Netflix анонсировал приквел «Ведьмака»
Фото: Lenta.ru
Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.
Новый сериал «Ведьмак: Происхождение крови» (The Witcher: Blood Origin) будет состоять из шести частей. В нем будет описана история «за 1200 лет до появления Геральта из Ривии, когда миры монстров, людей и эльфов слились воедино, и появился первый ведьмак».
О времени начала съемок не раскрывается. Известно, что над сериалом работают шоураннер и исполнительный продюсер «Ведьмака» Деклан де Барра и Лорен Шмидт Хиссрик. По информации портала Deadline, автор саги, писатель Анджей Сапковский станет креативным консультантом телешоу.
4 июня стало известно, что Netflix возобновил производство сериала «Ведьмак», съемки которого были остановлены из-за пандемии коронавируса.
Первая часть сериала стала самым популярным проектом Netflix. «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря. Российские зрители раскритиковали сериал за чернокожих эльфа и дриаду.
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Комментарии
Сериалы , Генри Кавилл , Анджей Сапковский , Лорен Шмидт , Netflix
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