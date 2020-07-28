Netflix анонсировал приквел к «Ведьмаку»

Студия Netflix официально анонсировала проект «Ведьмак: происхождение крови», небольшой сериал, который расскажет предысторию цивилизации эльфов, до ее падения, а также покажет зрителям, как и откуда вообще появились те самые охотники на чудовищ, ведьмаки.

«Происхождение крови» снимут в Великобритании, это будет шестисерийный и приквел к популярному сериалу Netflix. Об исполнителях главных ролей пока ничего неизвестно.

Действие происходит в мире эльфов, за много столетий до событий, описываемых в основном сериале.

«Происхождение крови» расскажет историю о том, что привело к событию, называемому «сопряжение сфер», когда миры монстров, людей и эльфов слились воедино.

Сценарист первого сезона «Ведьмака» Деклан де Барра попробует себя в роли исполнительного продюсера и шоураннера, а Лорен Хиссрич, которая как раз и была шоуранером оригинального проекта, также выступит в роли исполнительного продюсера.

Анджей Сапковский , который написал оригинальную серию книг «Ведьмак», станет творческим консультантом приквела, сообщает издание Variety.

«Мне очень радостно и волнительно осознавать, что мир Ведьмака, как и планировалось в самом начале, расширяется. Надеюсь это привлечет больше поклонников в мир моих книг» — заявил автор.