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Студия Netflix анонсировала сериал «Ведьмак: происхождение крови» 

Teleprogramma.pro и ещё 4 5 часов назад
Netflix анонсировал приквел к «Ведьмаку»
Фото: Кадр из сериала "Ведьмак".
Студия Netflix официально анонсировала проект «Ведьмак: происхождение крови», небольшой сериал, который расскажет предысторию цивилизации эльфов, до ее падения, а также покажет зрителям, как и откуда вообще появились те самые охотники на чудовищ, ведьмаки.
«Происхождение крови» снимут в Великобритании, это будет шестисерийный и приквел к популярному сериалу Netflix. Об исполнителях главных ролей пока ничего неизвестно.
Действие происходит в мире эльфов, за много столетий до событий, описываемых в основном сериале.

«Происхождение крови» расскажет историю о том, что привело к событию, называемому «сопряжение сфер», когда миры монстров, людей и эльфов слились воедино.

Сценарист первого сезона «Ведьмака» Деклан де Барра попробует себя в роли исполнительного продюсера и шоураннера, а Лорен Хиссрич, которая как раз и была шоуранером оригинального проекта, также выступит в роли исполнительного продюсера.
Анджей Сапковский, который написал оригинальную серию книг «Ведьмак», станет творческим консультантом приквела, сообщает издание Variety.
«Мне очень радостно и волнительно осознавать, что мир Ведьмака, как и планировалось в самом начале, расширяется. Надеюсь это привлечет больше поклонников в мир моих книг» — заявил автор.
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Сериалы , Анджей Сапковский , Netflix
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