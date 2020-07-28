О создании вакцины от COVID-19 снимут сериал 

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Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил интернет-портал Deadline.

По его данным, сценарий сериала будет написан по книге под рабочим названием The First Shot (можно перевести как "Первый удар" или "Первый укол"), которую пишет американский журналист Брендан Боррелл.

Автор планирует рассказать о том, какую цену в прямом и переносном смыслах платят ученые, фармацевтические компании, политики и простые люди за разработку вакцины от коронавируса. Реализацией телепроекта, по сведениям Deadline, займется продюсер, сценарист и режиссер Адам Маккей