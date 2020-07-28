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Названы сериалы-номинанты на премию «Эмми» 

Стелла Шмель 2 часа назад
Названы сериалы-номинанты на премию «Эмми»
Фото: "Что мы делаем в тени"
На 72-ю церемонию "Эмми", которая является одной из самых престижных телевизионных премий, объявлены сериалы-номинанты. Полный их список опубликован на официальном сайте Американской телеакадемии.
По числу номинаций лидером стал сериал "Хранители" — 26 номинаций, включая "Лучший мини-сериал" и актерские категории.
"Удивительная миссис Мейзел" получил 20 номинаций, одна из которых "Лучший комедийный сериал".
"Наследники" и "Озарк" номинированы 18 раз.
Также среди номинантов сериалы "Убивая Еву", "Очень странные дела", "Лучше звоните Солу", "Что мы делаем в тени" и другие.
Ранее "Рамблер" писал, что Netflix анонсировал приквел к "Ведьмаку".
Сериалы , Наследники , Хранитель , Хранители , Убивая Еву , Лучше звоните Солу , Netflix
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