Названы сериалы-номинанты на премию «Эмми» 

Фото: "Что мы делаем в тени"

Все новости на карте

На 72-ю церемонию "Эмми", которая является одной из самых престижных телевизионных премий, объявлены сериалы-номинанты. Полный их список опубликован на официальном сайте Американской телеакадемии.

По числу номинаций лидером стал сериал "Хранители" — 26 номинаций, включая "Лучший мини-сериал" и актерские категории.

"Удивительная миссис Мейзел" получил 20 номинаций, одна из которых "Лучший комедийный сериал".