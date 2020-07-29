Существует два типа людей: одни не могут смотреть сериалы, потому что они длинные, другие наоборот любят их за то, что можно посмотреть перед сном серию, дождаться логического завершения и продолжить просмотр на следующий день. «Рамблер» собрал подборку из трех реально длинных сюжетов, от которых трудно оторваться.

«Озарк»

кадр из к/ф «Озарк»

Перед нами классическая семья — муж, жена и пара детей, в которых нет ничего примечательного. Ничего примечательного нет до тех пор, пока мы не узнаем, что Марти Берд «отмывает» деньги для наркобарона, Вэнди Берд ему изменяет, и только дети ничего не подразумевают о том, что творится в их семье. Но совсем скоро все они окажутся в смертельной опасности. Куда бежать? Конечно, в городок Озарк. Но зачем?

Предупреждение: кажется, сценаристы хотели сказать, что измену можно простить только в случае, если на кону стоит твоя жизнь.

«Миллиарды»

кадр из к/ф «Миллиарды»

Перед глазами у зрителя разворачивается серьезное противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса. Так ли просто заниматься инвестициями? И каковы риски, торгуя акциями и зарабатывая миллиарды, потерять все, включая свою жизнь?

Предупреждение: сериал покажет как мыслить нестандартно и станет мотивацией к изучению финансовой грамотности.

кадр из к/ф «Карточный домик»

Мы не будем осуждать Кевина Спейси за дело о харрасменте, а просто расскажем суть одного из лучших сериалов о политике. Амбициозный конгрессмен Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его госсекретарём помогает Гаррету Уокеру стать президентом США. Однако должности не случается. С этого момента начинается ожесточенная битва «за кресло», которая полна мерзких интриг и даже убийств.

Предупреждение: если вы хотите удостовериться в том, что политика — грязное дело, этот сериал точно для вас.