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Определены популярные новые сериалы в России 

Lenta.ru и ещё 13 5 часов назад
Самым популярным в России за первую половину 2020 года стал сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной. Об этом свидетельствует статистика сервиса Кино Mail.ru на основе просмотров страниц и количества оценок, выставленных пользователями, сообщает РИА Новости.
В пятерку полюбившихся зрителям проектов вошли «Триггер» с актером Максимом Матвеевым в главной роли, второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино «Новый Папа» о внутренней жизни Ватикана, лента «Магомаев» про знаменитого советского исполнителя и работа «Колл-центр» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
На вершине рейтинга также оказались криминальная комедия «Мир! Дружба! Жвачка!», научно-фантастический сериал-вестерн «Мир дикого запада», мини-сериал «Чужак», основанный на одноименном романе писателя Стивена Кинга, и сериалы «Патриот» и «Ищейка».

В число популярных западных сериалов также попали «Убивая Еву» и «Миллиарды».

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» состоялась в апреле и сопровождалась чередой скандалов. На его создателей ополчились российские коммунисты, а также татарские националисты. Сыгравшая главную роль актриса Чулпан Хаматова заявила, что после премьеры она начала получать проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, а также обвинения в осквернении исторической правды.
Действие сериала разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь.
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Комментарии 3
Сериалы , Видео , Другое , Ищейка , Патриот , Мир Дикого Запада , Убивая Еву , Стивен Кинг , Паоло Соррентино , Алексей Чупов , Максим Матвеев , Чулпан Хаматова , Mail.ru Group , РИА Новости
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