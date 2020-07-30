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Назван лучший сериал века 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Британцы назвали лучший сериал века
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Результаты голосования, проведенного журналом Digital Spy, были опубликованы на сайте Daily Mail.
Британские зрители признали «Игру престолов» главным шоу последнего столетия. На второй строчке оказался сериал «Очень странные дела», а замкнул тройку «Доктор Кто».
В первую десятку лучших шоу также были включены такие проекты, как «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль».
В мае 2019 года стало известно, что заключительную серию последнего, восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 19,3 миллиона раз. Это рекордное число просмотров для телеканала HBO, на котором транслировался проект.
Позднее шоу «Игра престолов» установило еще один рекорд. Сериал получил 32 номинации на премии «Эмми», включая категории «Лучшая драма» и десять актерских номинаций. Предыдущий рекорд в течение 25 лет удерживал сериал «Полиция Нью-Йорка», в 1994 году получивший 27 номинаций.
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Сериалы , Чернобыль , Во все тяжкие , Игра престолов , Убивая Еву
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