Британцы назвали лучший сериал века

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Результаты голосования, проведенного журналом Digital Spy, были опубликованы на сайте Daily Mail.

Британские зрители признали «Игру престолов» главным шоу последнего столетия. На второй строчке оказался сериал «Очень странные дела», а замкнул тройку «Доктор Кто».

В мае 2019 года стало известно, что заключительную серию последнего, восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 19,3 миллиона раз. Это рекордное число просмотров для телеканала HBO, на котором транслировался проект.