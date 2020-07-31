Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

От комедии до триллера про старшеклассниц: 5 новых сериалов недели 

WMJ.ru 10 часов назад
новых сериалов недели
Фото: Кадр из сериала «Поквитайся»
Каждую неделю на экраны выходят десятки новых сериалов, в многообразии которых легко потеряться. Мы решили упростить тебе задачу и отобрали пятерку самых интересных новинок недели, которые разнообразят твои выходные.

«Потрепанные», с 30 июля на HBO Max

Действие сериала происходит в конце 80-х. Главная героиня Сэмми — благополучная домохозяйка из Лондона. У нее есть двое детей, обеспеченный муж и жизнь, о которой можно только мечтать. После внезапной смерти супруга оставшаяся в одиночестве мать семейства вынуждена вернуться в родной небольшой городок в австралийском захолустье. Сэмми предстоит переосмыслить свое прошлое и причины, вынудившие ее еще в подростковом возрасте бежать из собственного дома и страны.
Новый проект HBO Max изначально был показан на австралийском телеканале ABC в 2019 году. Шоу получило высокие оценки от критиков и зрителей, а потому привлекло внимание американской платформы. Сам сериал удачно граничит между надрывной семейной драмой и черной комедией — в самые напряженные моменты сценаристы снимают градус эксцентричными шутками и поведением главной героини, но, следуя важным законам драматургии, выстраивают историю, помня, что в каждой шутке всегда есть весомая доля не самой приятной правды.

«На моем месте», с 30 июля на Hulu

Главная героиня мини-сериала — уэльская школьница из неблагополучной семьи по имени Бетан. Девушка рассказывает окружающим, что ее родители — обычные скучные люди, чья жизнь ничем не примечательна. В то же время мать девушки проходит длительное и болезненное для дочери лечение в психиатрической клинике, а ее отец не выходит из постоянного запоя.
Кадр из сериала «На моем месте»
Еще один пример успешного на родине проекта, чья слава поспособствовала его покупке американским стримингом. Мини-сериал был снят в Англии в 2018 году и даже получил престижную премию BAFTA в категории «Лучший драматический сериал». История семьи Бетан отчасти наследует хорошо знакомую для русского человека фразу Льва Толстого про то, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Глазами юной школьницы авторы пытаются изучить и поколенческую пропасть между близкими, и просто жизнь отдельно взятого подростка, вынужденного справляться с недетскими проблемами.

«Макссс», с 28 июля на Hulu

Макссс — бывший участник успешного бойз-бэнда, а ныне герой таблоидов, пытающийся перезапустить сольную карьеру. Восхождение к личному олимпу осложняется наркозависимостью и скверным характером артиста, который неспособен наладить нормальные отношения с окружающими. В этой непростой ситуации рядом с Максссом остается его единственный друг и по совместительству приемный сын-подросток.
Комедийный проект одновременно высмеивает всю атрибутику современных знаменитостей, ежедневно выставляющих свою жизнь на всеобщее обозрение (подсвечивая только самые яркие моменты, но не рассказывая о неудачах), и в то же время пытается рассмешить зрителя на первый взгляд хулиганской комедией об отце и сыне, которые временно меняются условными ролями и тем самым спасают друг другу жизнь.

«Поквитайся», 31 июля на Netflix

В центре сюжета история четырех старшеклассниц из частной элитной школы, которые формируют собственное тайное общество, призванное разоблачать и жестоко наказывать хулиганов при помощи молодежных пранков. У девушек нет ничего общего, кроме главной и единственной цели в жизни — отстаивать справедливость самыми смелыми и неоднозначными способами.
«Поквитайся», снятый в стенах элитной закрытой британской школы, кажется вольной и дерзкой фантазией на тему того, каким мог бы получиться «Гарри Поттер» в эпоху победившего феминизма: вместо волшебников и магии — праведный гнев обычных школьниц, не страшащихся называть зло по имени и не нуждающихся в поддержке седовласого директора-старца.

«Трансформеры: Война за Кибертрон», 30 июля на Netflix

Сюжет мультсериала концентрируется на гражданской войне между Автоботами и Десептиконами. Некогда жившие мирно на Кибертроне, они вступили в противостояние под предводительством своих лидеров Оптимуса Прайма и Мегатрона.
Красочный проект Netflix станет настоящим подарком и для поклонников франшизы о внеземных машинах, отстаивающих свою свободу, и просто для любителей красивой анимации, вмещающей в себя равно талантливый визуальный ряд и содержательность самой истории.
Видео дня. Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
WMJ.ru: последние новости
Без Паттинсона и Стюарт: режиссер «Сумерек» объяснила отсутствие звездной пары в продолжении саги Без Паттинсона и Стюарт: режиссер «Сумерек» объяснила отсутствие звездной пары в продолжении саги Звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых Звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых 55-летняя Моника Беллуччи в кружевном платье цвета марсала произвела фурор на кинофестивале 55-летняя Моника Беллуччи в кружевном платье цвета марсала произвела фурор на кинофестивале
Комментарии
Сериалы , Лев Толстой , Гарри Поттер , Netflix , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дивный новый мир»: вакханалии всех стран
«Дивный новый мир»: вакханалии всех стран
Тарантино выбрал лучшие фильмы всех времен
Тарантино выбрал лучшие фильмы всех времен
Фильмы про конец света, которые стоит посмотреть
Фильмы про конец света, которые стоит посмотреть
Новости партнеров
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Фильмы, которые запомнились отличными диалогами
12:06
Фильмы, которые запомнились отличными диалогами
Фильмы
Блокбастеры, которые ещё взорвут мир в 2020
12:16
Блокбастеры, которые ещё взорвут мир в 2020
Фильмы
Кто решил отдать «Семнадцать мгновений» Лиозновой
26:29
Кто решил отдать «Семнадцать мгновений» Лиозновой
Фильмы
Киногерои, которых «убили» из-за скандальных актеров
11:16
Киногерои, которых «убили» из-за скандальных актеров
Актеры Сериалы
Беременную российскую актрису избили родственники
02:52
Беременную российскую актрису избили родственники
Актеры
Почему Екатерина Васильева не признала внука
03:25
Почему Екатерина Васильева не признала внука
Актеры
Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
07:39
Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
Актеры Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение