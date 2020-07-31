новых сериалов недели

Каждую неделю на экраны выходят десятки новых сериалов, в многообразии которых легко потеряться. Мы решили упростить тебе задачу и отобрали пятерку самых интересных новинок недели, которые разнообразят твои выходные.

«Потрепанные», с 30 июля на HBO Max

Действие сериала происходит в конце 80-х. Главная героиня Сэмми — благополучная домохозяйка из Лондона. У нее есть двое детей, обеспеченный муж и жизнь, о которой можно только мечтать. После внезапной смерти супруга оставшаяся в одиночестве мать семейства вынуждена вернуться в родной небольшой городок в австралийском захолустье. Сэмми предстоит переосмыслить свое прошлое и причины, вынудившие ее еще в подростковом возрасте бежать из собственного дома и страны.

Новый проект HBO Max изначально был показан на австралийском телеканале ABC в 2019 году. Шоу получило высокие оценки от критиков и зрителей, а потому привлекло внимание американской платформы. Сам сериал удачно граничит между надрывной семейной драмой и черной комедией — в самые напряженные моменты сценаристы снимают градус эксцентричными шутками и поведением главной героини, но, следуя важным законам драматургии, выстраивают историю, помня, что в каждой шутке всегда есть весомая доля не самой приятной правды.

«На моем месте», с 30 июля на Hulu

Главная героиня мини-сериала — уэльская школьница из неблагополучной семьи по имени Бетан. Девушка рассказывает окружающим, что ее родители — обычные скучные люди, чья жизнь ничем не примечательна. В то же время мать девушки проходит длительное и болезненное для дочери лечение в психиатрической клинике, а ее отец не выходит из постоянного запоя.

Кадр из сериала «На моем месте»

Еще один пример успешного на родине проекта, чья слава поспособствовала его покупке американским стримингом. Мини-сериал был снят в Англии в 2018 году и даже получил престижную премию BAFTA в категории «Лучший драматический сериал». История семьи Бетан отчасти наследует хорошо знакомую для русского человека фразу Льва Толстого про то, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Глазами юной школьницы авторы пытаются изучить и поколенческую пропасть между близкими, и просто жизнь отдельно взятого подростка, вынужденного справляться с недетскими проблемами.

«Макссс», с 28 июля на Hulu

Макссс — бывший участник успешного бойз-бэнда, а ныне герой таблоидов, пытающийся перезапустить сольную карьеру. Восхождение к личному олимпу осложняется наркозависимостью и скверным характером артиста, который неспособен наладить нормальные отношения с окружающими. В этой непростой ситуации рядом с Максссом остается его единственный друг и по совместительству приемный сын-подросток.

Комедийный проект одновременно высмеивает всю атрибутику современных знаменитостей, ежедневно выставляющих свою жизнь на всеобщее обозрение (подсвечивая только самые яркие моменты, но не рассказывая о неудачах), и в то же время пытается рассмешить зрителя на первый взгляд хулиганской комедией об отце и сыне, которые временно меняются условными ролями и тем самым спасают друг другу жизнь.

«Поквитайся», 31 июля на Netflix

В центре сюжета история четырех старшеклассниц из частной элитной школы, которые формируют собственное тайное общество, призванное разоблачать и жестоко наказывать хулиганов при помощи молодежных пранков. У девушек нет ничего общего, кроме главной и единственной цели в жизни — отстаивать справедливость самыми смелыми и неоднозначными способами.

«Поквитайся», снятый в стенах элитной закрытой британской школы, кажется вольной и дерзкой фантазией на тему того, каким мог бы получиться « Гарри Поттер » в эпоху победившего феминизма: вместо волшебников и магии — праведный гнев обычных школьниц, не страшащихся называть зло по имени и не нуждающихся в поддержке седовласого директора-старца.

«Трансформеры: Война за Кибертрон», 30 июля на Netflix

Сюжет мультсериала концентрируется на гражданской войне между Автоботами и Десептиконами. Некогда жившие мирно на Кибертроне, они вступили в противостояние под предводительством своих лидеров Оптимуса Прайма и Мегатрона.

Красочный проект Netflix станет настоящим подарком и для поклонников франшизы о внеземных машинах, отстаивающих свою свободу, и просто для любителей красивой анимации, вмещающей в себя равно талантливый визуальный ряд и содержательность самой истории.