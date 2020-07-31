Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Галадриэль, Элронд и Саурон вернутся в новом сериале по «Властелину колец» 

Киноафиша 9 часов назад
Галадриэль и Саурон вернутся в новом «Властелине колец»
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Главный сайт фанатов «Властелина колец» TheOneRing со ссылкой на мероприятия онлайн-конвента San Diego Comic-Con at Home сообщил имена персонажей, которые вновь появятся на экране в сериале, съемками которого занят Amazon.
В шоу, которое прямо сейчас снимает Хуан Антонио Байона в Новой Зеландии, мы вновь сможем увидеть Владычицу эльфов Галадриэль, короля Элронда и, собственно, властелина колец Саурона.

Как стало известно ранее, роль Галадриэль, которую в трилогии Питера Джексона сыграла Кейт Бланшетт, досталась шведско-валлийской актрисе Морфидд (Морвед) Кларк.

Главного злодея (предположительно, Саурона) в сериале должен сыграть Джозеф Моул, воплотивший дядю Бенджена в «Игре престолов». Кому достанется роль правителя Ривенделла Элронда, которого в трилогии сыграл австралиец Хьюго Уивинг, пока не известно.
Напомним, что сериал расскажет о событиях, которые разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, то есть о возвышении Саурона после поражения Темного лорда Моргота и о создании магических Колец Власти.
Дата премьеры сериала пока не сообщается.
Видео дня. Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
Киноафиша: последние новости
«Игра престолов» названа лучшим сериалом столетия «Игра престолов» названа лучшим сериалом столетия Сериал «Друзья» возглавил рейтинг популярности на HBO Max Сериал «Друзья» возглавил рейтинг популярности на HBO Max Netflix анонсировал новый приквел «Ведьмака» про Сопряжение Сфер Netflix анонсировал новый приквел «Ведьмака» про Сопряжение Сфер
Комментарии
Сериалы , Игра престолов , Хуан Байона , Кейт Бланшетт , Питер Джексон , Джозеф Моул , Хьюго Уивинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие сцены с актрисами в бикини
Самые горячие сцены с актрисами в бикини
Блокбастеры, которые ещё взорвут мир в 2020
Блокбастеры, которые ещё взорвут мир в 2020
Как пышная звезда «Физрук» стала худышкой
Как пышная звезда «Физрук» стала худышкой
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Фильмы, которые запомнились отличными диалогами
12:06
Фильмы, которые запомнились отличными диалогами
Фильмы
Блокбастеры, которые ещё взорвут мир в 2020
12:16
Блокбастеры, которые ещё взорвут мир в 2020
Фильмы
Кто решил отдать «Семнадцать мгновений» Лиозновой
26:29
Кто решил отдать «Семнадцать мгновений» Лиозновой
Фильмы
Киногерои, которых «убили» из-за скандальных актеров
11:16
Киногерои, которых «убили» из-за скандальных актеров
Актеры Сериалы
Беременную российскую актрису избили родственники
02:52
Беременную российскую актрису избили родственники
Актеры
Почему Екатерина Васильева не признала внука
03:25
Почему Екатерина Васильева не признала внука
Актеры
Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
07:39
Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
Актеры Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение