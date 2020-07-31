Галадриэль и Саурон вернутся в новом «Властелине колец»

Главный сайт фанатов «Властелина колец» TheOneRing со ссылкой на мероприятия онлайн-конвента San Diego Comic-Con at Home сообщил имена персонажей, которые вновь появятся на экране в сериале, съемками которого занят Amazon.

В шоу, которое прямо сейчас снимает Хуан Антонио Байона в Новой Зеландии, мы вновь сможем увидеть Владычицу эльфов Галадриэль, короля Элронда и, собственно, властелина колец Саурона.

Как стало известно ранее, роль Галадриэль, которую в трилогии Питера Джексона сыграла Кейт Бланшетт, досталась шведско-валлийской актрисе Морфидд (Морвед) Кларк.

Главного злодея (предположительно, Саурона) в сериале должен сыграть Джозеф Моул , воплотивший дядю Бенджена в «Игре престолов». Кому достанется роль правителя Ривенделла Элронда, которого в трилогии сыграл австралиец Хьюго Уивинг , пока не известно.

Напомним, что сериал расскажет о событиях, которые разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, то есть о возвышении Саурона после поражения Темного лорда Моргота и о создании магических Колец Власти.

Дата премьеры сериала пока не сообщается.