Самбурская возвращается в «Универ»

Действие ситкома будет разворачиваться спустя 10 лет после финала сериала.

Радостная новость для верных фанатов молодежного сериала «Универ» — Настасья Самбурская , сыгравшая роль студентки Кристины, вновь появится в знакомом зритиелям амплуа, которое принесло ей известность и всенародную любовь в 2011 году. «Новая общага» стала для Самбурской началом профессиональной карьеры на телевидении.

Сегодня 33-летняя актриса объявила в своем Instagram о запуске нового проекта, в котором она вернется к излюбленной для многих фанатов роли.

«Молчать больше невозможно! Стартовали съемки «Универ.10 лет спустя». До встречи, любимые!» — так Настасья подписала публикацию тарелкой с именами участников — по традиции так отмечают начало киносъемок.

«Универ: 10 лет спустя» планируется как продолжение культового сериала на ТНТ, знакомые герои предстанут в новых образах, уже не в качестве студентов-общажников, а повзрослевшими. Однако детали проекта тщательно скрываются, так что фанатам остается только набраться терпения.

Напомним, что Самбурская ушла из «Универа» 2016 году, хотя проект принес Настасье реальную известность, превратив ее в востребованную актрису. Внезапное решение покинуть шоу породило в сети немало слухов: часть фанатов подозревала, что актриса вынуждена уйти из-за напряженных отношений с руководством и тяжелого характера, другие же поклонники Самбурской были уверены, что это решение Настасья приняла в пользу сольной карьеры.