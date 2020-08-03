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Объявлены лауреаты премии BAFTA TV Awards 2020 

Киноафиша и ещё 1 5 часов назад
Объявлены лауреаты премии BAFTA TV Awards 2020
Фото: Киноафиша
Объявлены лауреаты телевизионной премии BAFTA TV 2020. Из-за пандемии коронавируса церемонию награждения в этом году было решено провести онлайн, поэтому призы победители получали виртуально, а церемония проходила в пустой студии. Сразу отметим, что лучшим мини-сериалом признан «Чернобыль». В категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» приз получил Джаред Харрис за исполнение роли Валерия Легасова.
Полный список победителей:
Лучший драматический сериал — «Конец ***го мира»;
Лучший комедийный сериал — «Стас все сдаст»;
Лучший мини-сериал — «Чернобыль»;
Лучший международный проект — «Когда они нас увидят»;
Лучший телефильм — «Оставленные»;
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джаред Харрис («Чернобыль»);
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Гленда Джексон («Найти Элизабет»);
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джэми Деметриу («Стас все сдаст»);
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Сиан Клиффорд («Дрянь»);
Лучшая мужская роль второго плана — Уилл Шарп («Гири/Хадзи»);
Лучшая женская роль второго плана — Наоми Аки («Конец ***го мира»).
Напомним, что BAFTA — британская академия кино и телевизионных искусств — была образована 16 апреля 1947 года по инициативе сэра Дэвида Лина.
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Комментарии
Сериалы , Чернобыль , Оставленные , Гленда Джексон , Джаред Харрис , Уилл Шарп
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