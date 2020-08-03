Объявлены лауреаты премии BAFTA TV Awards 2020 

Все новости на карте

Объявлены лауреаты телевизионной премии BAFTA TV 2020. Из-за пандемии коронавируса церемонию награждения в этом году было решено провести онлайн, поэтому призы победители получали виртуально, а церемония проходила в пустой студии. Сразу отметим, что лучшим мини-сериалом признан «Чернобыль» . В категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» приз получил Джаред Харрис за исполнение роли Валерия Легасова.

Полный список победителей:

Лучший драматический сериал — «Конец ***го мира»;

Лучший комедийный сериал — «Стас все сдаст»;

Лучший мини-сериал — «Чернобыль»;

Лучший международный проект — «Когда они нас увидят»;

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джаред Харрис («Чернобыль»);

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Гленда Джексон («Найти Элизабет»);

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джэми Деметриу («Стас все сдаст»);

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Сиан Клиффорд («Дрянь»);

Лучшая мужская роль второго плана — Уилл Шарп («Гири/Хадзи»);

Лучшая женская роль второго плана — Наоми Аки («Конец ***го мира»).

Напомним, что BAFTA — британская академия кино и телевизионных искусств — была образована 16 апреля 1947 года по инициативе сэра Дэвида Лина.