Объявлены лауреаты премии BAFTA TV Awards 2020 

Объявлены лауреаты телевизионной премии BAFTA TV 2020. Из-за пандемии коронавируса церемонию награждения в этом году было решено провести онлайн, поэтому призы победители получали виртуально, а церемония проходила в пустой студии. Сразу отметим, что лучшим мини-сериалом признан «Чернобыль». В категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» приз получил Джаред Харрис за исполнение роли Валерия Легасова.
Полный список победителей:
Лучший драматический сериал — «Конец ***го мира»;
Лучший комедийный сериал — «Стас все сдаст»;
Лучший мини-сериал — «Чернобыль»;
Лучший международный проект — «Когда они нас увидят»;
Лучший телефильм — «Оставленные»;
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джаред Харрис («Чернобыль»);
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Гленда Джексон («Найти Элизабет»);
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джэми Деметриу («Стас все сдаст»);
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Сиан Клиффорд («Дрянь»);
Лучшая мужская роль второго плана — Уилл Шарп («Гири/Хадзи»);
Лучшая женская роль второго плана — Наоми Аки («Конец ***го мира»).
Напомним, что BAFTA — британская академия кино и телевизионных искусств — была образована 16 апреля 1947 года по инициативе сэра Дэвида Лина.