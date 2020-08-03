Роль студентки Кристины из сериала «Универ» принесла славу и народную любовью актрисе Анастасии Самбурской . В своих интервью девушка часто признавалась, что всегда любила эту работу. И вот, спустя почти 10 лет, актриса решила вернуться в проект.

В своем Инстаграме Анастасия выложила фотографию с тарелкой, которая в мире кино символизирует о начале съемок. Работала началась над продолжением сериалаа «Универ.10 лет спустя».

"Молчать больше невозможно! Стартовали съемки «Универ.10 лет спустя». До встречи, любимые!", поделилась радостными новостями актриса.

Новый сезон запланирован как продолжение культового сериала на ТНТ. Полюбившиеся зрителю студенты предстанут в новых амплуа. Правда, подробности пока все еще остаются в тайне.