Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Объявлены лауреаты премии BAFTA TV 2020 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Стали известны лауреаты телевизионной премии BAFTA TV 2020. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения прошла онлайн.
Лучшим мини-сериалом был объявлен "Чернобыль". Актера Джареда Харриса, сыгравшего в нем Валерия Легасова, наградили в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".
Победителем среди комедийных сериалов стал "Стас все сдаст", а среди драматических — "Конец ***го мира". Лучшим международным проектом признали "Когда они нас увидят". В номинации "Лучший телефильм" выиграли "Оставленные".
Ранее "Рамблер" рассказывал про сериальные премьеры, которые вас ждут в августе.
Сериалы , Видео , Чернобыль , Оставленные , Джаред Харрис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, которые запрещены в современной России
Фильмы, которые запрещены в современной России
«СПИДом его заразил любовник»
«СПИДом его заразил любовник»
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Актеры, которые сыграли одну роль и исчезли
10:43
Актеры, которые сыграли одну роль и исчезли
Актеры
Фильмы, которые запрещены в современной России
12:40
Фильмы, которые запрещены в современной России
Фильмы
Как Шариков стал для актера счастьем и проклятьем
10:14
Как Шариков стал для актера счастьем и проклятьем
Актеры
Жигунов чуть не умер на съемках фильма
05:43
Жигунов чуть не умер на съемках фильма
Актеры
Ахеджакова разнесла Гармаша за уход из театра
03:06
Ахеджакова разнесла Гармаша за уход из театра
Актеры
Как кинокарьера чуть не убила Дрю Бэрримор
02:09
Как кинокарьера чуть не убила Дрю Бэрримор
Актеры
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
09:40
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение