Объявлены лауреаты премии BAFTA TV 2020 

Стали известны лауреаты телевизионной премии BAFTA TV 2020. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения прошла онлайн.
Лучшим мини-сериалом был объявлен "Чернобыль". Актера Джареда Харриса, сыгравшего в нем Валерия Легасова, наградили в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".
Победителем среди комедийных сериалов стал "Стас все сдаст", а среди драматических — "Конец ***го мира". Лучшим международным проектом признали "Когда они нас увидят". В номинации "Лучший телефильм" выиграли "Оставленные".
Ранее "Рамблер" рассказывал про сериальные премьеры, которые вас ждут в августе.