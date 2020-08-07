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5 лучших новых сериалов недели 

WMJ.ru 12 часов назад
5 лучших новых сериалов недели
Фото: WMJ.ru
Каждую неделю на экраны выходят десятки новых сериалов, в многообразии которых легко потеряться. Мы решили упростить вам задачу и отобрали пятерку самых интересных новинок недели, которые разнообразят выходные.

«Обманутый», с 3 августа на Channel 5

Главная героиня сериала — молодая студентка Офелия, которая, словно пытаясь соответствовать своему шекспировскому имени, оказывается втянута в сложный любовный треугольник, влюбившись в своего женатого ректора. Неожиданно в жизни профессора происходят большие перемены — он лишается своего дома и жены и начинает совместную жизнь с ученицей. Но призраки прошлого не оставляют героя в покое и настигают его, раскрывая самые сокровенные тайны.
Психологический триллер — одна из самых ярких ирландских телепремьер последних лет. Наряду с исполнителями главных ролей особенно выделяется Пол Мескал — звезда главного сериального хита этой весны «Нормальные люди». На этот раз душераздирающие терзания героя сменяются тонкой паутиной из лжи и обмана, в которой ему предстоит разобраться ради любимой девушки.

«Маленькие пташки», с 4 августа на Sky Atlantic

В центре сюжета две совершенно не похожие друг на друга женщины, которые в середине прошлого века по разным причинам оказываются в международной зоне марокканского города Танжер. Там им предстоит разобраться в себе и своей сексуальности, наконец-то освободиться от предрассудков времени и общественных стереотипов. Но самое главное — стать счастливыми с той степенью свободы, которая для многих кажется непозволительной роскошью.
«Маленькие пташки» — долгожданная экранизация скандального одноименного сборника эротических рассказов французской писательницы Анаис Нин. Международный проект собрал яркий каст, включая Джуно Темпл («Малефисента», «Искупление»), Жан-Марка Барра («Догвилль», «Танцующая в темноте») и Дэвида Костабайла («Миллиарды», «Во все тяжкие»).

«Беглец», с 3 августа на Quibi

Заботливый отец и любящий муж Майк Ферро случайно оказывается рядом со взрывом в метро Лос-Анджелеса. Из-за царящего после теракта хаоса и неразберихи его ошибочно обвиняют в случившемся. Майклу не остается иного выбора, кроме как собственными силами доказать свою невиновность, параллельно убегая от преследования прожженного и хитрого детектива в исполнении Кифера Сазерленда.
Сериал отчасти вдохновлен знаменитым одноименным триллером Эндрю Дэвиса с Харрисоном Фордом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. В обоих проектах невиновные герои оказываются в опасном и уязвимом положении, вынуждающем их бросить вызов целой системе, рушащей человеческие жизни, и просто воплотить в реальность старую пословицу про спасение утопающих, которое является делом рук самих утопающих. Но главное, что наследует проект у своего старшего брата, —сумасшедшие драйв и напряжение в кадре.

«Хватит!», с 5 августа на Start

Ведущие актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова в документальном 6-серийном проекте выслушают и обсудят истории женщин, переживших насилие в разных ситуациях: на работе, в роддоме, дома. Откровенные рассказы и цифры станут поводом для разговора, в котором мужчина и женщина смогут услышать друг друга, поднимая важную тему о согласии, абьюзе и подчинении воле другого человека, которые кроются не только в физическом, но и психологическом насилии.
Площадка Start выпускает едва ли не самый главный документальный проект последних лет. Его актуальность не нуждается в дополнительных аргументах: ежедневно мир сотрясают миллионы историй женщин, столкнувшихся с насилием как от незнакомцев, так и со стороны самых близких. Если называние вещей своими именами помогает вскрывать проблемы, делая первый шаг к их решению, то «Хватит!» и подобные ему проекты призваны стать водоразделом, отсекая прошлое от будущего, в котором любое насилие над человеком недопустимо.

«Звездный путь: Нижние палубы», с 6 августа на CBS

Действие мультсериала разворачивается в 2380 году — после событий сериала «Звездный путь: Следующее поколение». Шоу расскажет увлекательные истории из жизни обслуживающего персонала одного из кораблей Звездного флота. Экипажу предстоит не только разрешить космические аномалии, но и личные проблемы, сосуществуя в ограниченном пространстве корабля, но в окружении бескрайнего космоса.
Проект станет настоящим подарком для поклонников «Звездного пути», а в отсутствии выхода новых полнометражных фильмов премьеру анимационного шоу можно смело считать долгожданным бонусом.
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Комментарии
Сериалы , Искупление , Звёздный путь , Догвилль , Малефисента , Беглец , Во все тяжкие , Дэвид Костабайл , Эндрю Дэвис , Томми Джонс , Владимир Мишуков , Харрисон Форд , CBS
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