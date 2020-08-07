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Составлен рейтинг самых коммерчески успешных российских сериалов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В последнее время российский кинематограф не отстает от западного тренда на сериалы. Редакция издания Forbes составила список лучших сериалов отечественных производителей с точки зрения окупаемости.
Лучшим оказался «Домашний арест» с Павлом Деревянко и Светланой Ходченковой. На втором месте сериал «Эпидемия» о вирусе, уничтожающем Москву. Премьера состоялась прямо в канун пандемии и поразила зрителей своей актуальностью.
В тройку лидеров вошел сериал «Содержанки» Константина Богомолова, права на него были выкуплены многими зарубежными компаниями, в том числе Amazon. А в топ-5 попала работа «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли. Этот сериал по праву можно назвать одним из самых скандальных.
Ранее "Рамблер" рассказывал прокомедийные сериалы, которые поднимут настроение.
Сериалы , Видео , Содержанки , Эпидемия , Ирина Горбачева , Константин Богомолов , Павел Деревянко
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