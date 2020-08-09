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5 отличных хоррор-сериалов 

Russian Teleweek 15 часов назад
5 отличных хоррор-сериалов
Фото: Russian Teleweek
Пять отличных хоррор-сериалов: не «просто ужастики»Современные хоррор-сериалы — это уже не примитивные ужастики, где зомби, мертвецы или призраки охотятся за людьми. Это качественные психологические драмы со сложным сюжетом и глубокой философией

Призраки дома на холме

США, 2018-…Сериал (1 сезон-съемки 2-го сезона закончены в марте 2020) Драма, триллер, ужасыРежиссер: Майк Флэнеган, Киран ФойВ ролях Генри Томас, Кейт Сигел, Рливер Джексон-Коэн, Карла Гуджино и другие
Кадр из сериала
Один из самых сильных хоррор-сериалов последних лет. Действие происходит в двух временных отрезках — в 90-е годы, когда семья переезжает в ветхий дом, одиноко стоящий на холме, с целью отремонтировать его и продать подороже, и в наше время, когда дети возвращаются в этот дом, чтобы разобраться со своей жизнью.
Сюжет сериала проработан до таких мелочей, что уже со второй серии не оставляет никаких вопросов и непонимания. Каждого персонажа в фильме играет по два актера, которые представляют героя в прошлом и настоящем. Актеры подобраны настолько идеально, что в их героях невозможно запутаться. Призраки в сериале появляются не для того, чтобы напугать зрителя, а как олицетворение внутренних страхов героев. Это оригинальная и нестандартная история о жизни и тайнах людей, и по-настоящему жуткая атмосфера достигается не дешевыми спецэффектами, а захватывающей интригой, загадками и крутыми сюжетными поворотами. Так что куча эмоций при просмотре обеспечена.

Касл Рок

США, 2018-…Сериал (1 сезон-…) Триллер, ужасы, фэнтезиРежиссеры: Грег Яйтанс, Майкл Аппендаль, Фил АбрахамВ ролях: Бил Скарсгард, Андре Холланд, Лиззи Каплан и другие
Кадр из сериала
В основе сериала — произведения Стивена Кинга о маленьком провинциальном городке Касл Рок и его жителях. Однако это не экранизация Кинга, а самостоятельный сценарий, который только иногда отсылает к книгам писателя.
По сюжету, начальник тюрьмы Шоушенк кончает жизнь самоубийством, и после его смерти в тюрьме обнаруживают странного молодого человека, который не числится среди заключенных и на все вопросы называет только ссылается на адвоката Генри Дивера. Чтобы узнать тайну юноши, Генри возвращается в свой родной город Касл Рок. Высокобюджетный и качественный сериал с отличной игрой актеров, продуманным и увлекательным сюжетом и детально выписанными персонажами. Действие в нем происходит неспешно, а мрачная атмосфера проклятого городка со страшными тайнами прошлого подчеркивается отличной операторской работой и саундтрэком. Настроение ужаса в нем достигается мистическими событиями, а не представителями преисподней, поэтому его можно отнести также и к жанру мистического триллера, с которым хоррор-сериалы в последние годы все больше сливаются.

Королевство

Южная Корея, 2019-…Сериал (3 сезона-…) Ужасы, боевик, триллерРежиссеры: Ким Сон-Ху, Пак Ин-джеВ ролях: Чу Джи-хун, Ю Сын-нен, Пэ Ду-на и другие
Кадр из сериала
Один из лучших зомби-сериалов, который стал достойным конкурентом американским «Ходячим мертвецам». Действие сериала происходит в XV-XVI веках.
По сюжету, правитель династии Чосон после долгой войны умирает, но под действием неизвестного вируса, оживляющего мертвецов, восстает из мертвых и становится плотоядным зомби, пожирающим людей. Зараза распространяется по всей стране, захватывая провинцию за провинцией, и единственная надежда в спасении от нее — это внебрачный сын правителя, коронапринц Ли Чхан.
Сериал хорош прежде всего тем, что это не тупая мясорубка, как часто бывает в фильмах зомби-апокаллипсиса, а история с лихо закрученным сюжетом, в котором есть все — интриги, скандалы и расследования. Прибавить к этому прекрасные костюмы и средневековую атмосферу — и в это произведение кинематографа можно влюбиться. Ведь обычно зомбаки в кино ходят по разрушенным современным городам, что, согласитесь, уже немного надоело. И сами зомби не просто поедают людей, набирая свою армию, а участвуют в борьбе за власть.

Гримм

США, 2011-2017Сериал (6 сезонов) Фэнтези, ужасы, драмаРежиссеры: Норберто Барба, Терренс О’Хара, Эрик ЛаневилльВ ролях: Дэвид Джунтолли, Битси Таллок, Сайлас Уэр Митчелл и другие
Кадр из сериала
Этот сериал отсылает к сказкам братьев Гримм, но при этом имеет самостоятельный сюжет. У него много достоинств, и самое главное — за все шесть сезонов он ни разу не разочаровывает зрителя, не оставляет белых пятен и не сливает финал. В общем, держит интерес зрителя и накал интриги до самого конца.
Еще одно достоинство сериала — неоднозначное отношение к сверхъестественным существам, которые не плохие и не хорошие и так же, как и люди, стоят перед выбором и принимают решения. Действие сериала происходит в Портленде. Сверхъестественные существа проникли в мир людей, и потомок из древнего рода охотников под названием «Гриммы», Ник Буркахрадт, который работает детективом в полиции, должен защитить род людской от этой нечисти. А помогает ему в этом оборотень-потрошитель Монро. В сериале очень много интриг, манипуляций, драмы и психологии, а поведение людей сравнивается с поведением животных и сказочных существ. Также он радует красивой картинкой и глубокими и интересными сюжетными поворотами.

Салем

США, 2014-2017Сериал (3 сезона) Фэнтези, драма, триллерРежиссер: Ник Копус, Дэвид фон Энкен, Алекс Закржевский. В ролях: Шейн Уэст, Джанет Мотгомери, Сет Гейбл и другие
Кадр из сериала
Сериал основан на реальных событиях, которые произошли в XVII веке в новоанглийском городе Салем, где с февраля 1692 по май 1693 года шел самый масштабный в истории суд над ведьмами.
По сюжету, ветеран войны Джон, который считался без вести пропавшим, возвращается домой и застает удручающую картину: его невеста вышла замуж за другого, а в городке происходит суд над ведьмами. Теперь Джону и местному священнику-ученому Коттону предстоит провести собственное расследование мистических событий, в которых обвиняют ведьм. Сериал входит в список лучших хоррор сериалов за оригинальное раскрытие темы и хитросплетения сюжета. Он ставит сложные философские вопросы о морали, придуманной человеком, и его истинной природе. Хоррор радует простотой повествования, некоторым эротизмом и неглупыми диалогами.
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Сериалы , Гримм , Стивен Кинг , Грег Яйтанс , Андре Холланд , Майк Флэнеган , Битси Таллок , Лиззи Каплан , Кейт Сигел , Генри Томас
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