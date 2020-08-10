Что стало с актерами сериала «Воронины» 

В ноябре 2009 года на экраны вышел комедийный сериал «Воронины». У ситкома сразу появились миллионы поклонников по всей страны. «Рамблер» расскажет, как сейчас живут актеры, сыгравшие главные роли.

Георгий Дронов — Костя Воронин

Сыгравший в сериале Костю Воронина Георгий Дронов утверждает, что благодаря съемкам в сериале поднялся на несколько ступеней в своем личном рейтинге профессиональных достижений. В прошлом году он сыграл в фильме «Любовницы» . Сейчас он со своей второй супругой воспитывает двух чудесных детей — Алису и Федора.

Екатерина Волкова — жена Кости

В 2010 году Екатерина вышла замуж за партнера по проекту «Танцы со звездами», Андрея Карпова . А уже черед год родила ему дочь. Причем беременность Екатерины протекала во время съемок, она снималась до последнего дня. Потом ушла в декрет на месяц, после чего вернулась к работе.

Борис Клюев — папа Кости

В прошлом году у актера диагностировали злокачественную опухоль в легких. Но ему удалось побороть болезнь. Сейчас народный Клюев не только снимается в кино и сериалах, но и озвучивает персонажей голливудских фильмов, сериалов и мультфильмов.

Анна Фроловцева — мама Кости

Благодаря съемкам в «Ворониных» Анна смогла справиться с депрессией, которая появилась после гибели ее супруга, с которым она прожила 33 года в браке. Сейчас актриса живет с сыном Денисом и двумя внучками, уделяя все свободное время их воспитанию.

Станислав Дужников — старший брат Кости

В 2018 году Станислав стал «Заслуженным артистом Российской Федерации». Сегодня актер активно занимается общественной деятельностью и работает в театре.