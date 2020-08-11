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Детективные сериалы для тех, кто любит загадки 

Анастасия Иванова 1 час назад
Иногда приятно почувствовать себя режиссером и разгадать загадку таинственного преступления, будто бы ты и есть Шерлок Холмс. Детективные сериалы держат в напряжении, пугают и заставляют задуматься, оттого они так нравятся зрителям. "Рамблер" собрал подборку лучших из них.

"И никого не стало"

кадр из к/ф "И никого не стало"
Восемь незнакомцев следуют в замок, расположенный на отчужденном острове, чтобы обрести покой, встретиться со старым товарищем и найти новую работу. Собравшись за большим обеденным столом, гости узнают, что кроме пары слуг, в доме больше никого нет. Зато есть кое-что, что объядиняет всех присутствующих. А именно тот факт, что каждый из них совершил убийство и остался безнаказанным. Но кто решил восстановить справедливость? И связаны ли все эти люди между собой? Вопрос.

"Настоящий детектив"

кадр из сериала "Настоящий детектив"
Само название говорит о том, что в сериале будет показано самое настоящее расследование. По мнению большинства зретелей, основное внимание стоит уделить первой части сериала, в которой приняли участие Мэтю МакКонахи и Вуди Харрельсон. Это история о том, как работа влияет на человека и как нестандартный подход может решить все, а еще этот сериал покажет, как проявляется дружба в кризисной ситуации.

"Большая маленькая ложь"

кадр из сериала "Большая маленькая ложь"
В школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сериал идет в обратном направлении: зрителю показывают события минувших пяти месяцев, которые предшествовали убийству. Мы знакомимся с пятью разными женщинами и их семьями. И каждая из них каким-то образом связанаа с грядущей трагедией. Но как? Сериал о женской солидарности и насилии.
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Сериалы , Видео , Настоящий детектив , Большая маленькая ложь , Вуди Харрельсон , Шерлок Холмс
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