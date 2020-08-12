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Белых предложил снять сериал «Сваты. Второе поколение» 

Мира Маркина 58 минут назад
Звезда «Сватов» предложил снять новый проект
Фото: @daniilbelykh
Даниил Белых заявил, что режиссерам сериала "Сваты" стоит задуматься о съемках нового проекта — "Сваты. Второе поколение".
Актер признался, что на съемках седьмого сезона "Сватов" он был крайне удивлен, увидев актеров, исполняющих роли его детей. По словам Белых, они сильно выросли за последние годы и стали выше его ростом.

«Время идет, дети растут. И это происходит быстрее, чем я думал. Пора задуматься над сериалом про родителей детей и снять «Сваты. Второе поколение»,

— подчеркнул артист.
Белых также признался, что седьмой сезон проекта не выйдет в срок из-за пандемии. Кроме того, съемки требуют больших средств и длительного подготовительного периода. К примеру, необходимо согласовать графики всех актеров.
Сам Белых ждет продолжения съемок, но не может сказать наверняка, когда они возобновятся. Об этом сообщает "Собеседник".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что в новом сезоне "Сватов" не будет двух главных героев.
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Сериалы , Даниил Белых
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