Звезда «Сватов» предложил снять новый проект

Даниил Белых заявил, что режиссерам сериала "Сваты" стоит задуматься о съемках нового проекта — "Сваты. Второе поколение".

Актер признался, что на съемках седьмого сезона "Сватов" он был крайне удивлен, увидев актеров, исполняющих роли его детей. По словам Белых, они сильно выросли за последние годы и стали выше его ростом.

«Время идет, дети растут. И это происходит быстрее, чем я думал. Пора задуматься над сериалом про родителей детей и снять «Сваты. Второе поколение»,

— подчеркнул артист.

Белых также признался, что седьмой сезон проекта не выйдет в срок из-за пандемии. Кроме того, съемки требуют больших средств и длительного подготовительного периода. К примеру, необходимо согласовать графики всех актеров.

Сам Белых ждет продолжения съемок, но не может сказать наверняка, когда они возобновятся. Об этом сообщает "Собеседник".