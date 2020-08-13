Финал «Сверхъестественного» изменили из-за пандемии 

Внезапно разбушевавшаяся пандемия коронавируса не только сорвала производственный график сериала «Сверхъестественное» , но и как-то повлияла на сюжет финала. Об этом в рамках недавней видеоконференции с коллегами в Zoom рассказал Дженсен Эклс:

«В сценарий, по которому мы собирались снимать в марте, были внесены некоторые корректировки. Нам пришлось приспособиться к пандемии».

Исходя из слов актера, скорее всего, это касается каких-то определенных сцен, а не общего сюжета. Касаемо последнего исполнитель роли Дина Винчестера также подметил, чего стоит ждать от финальных эпизодов:

«19 эпизод выглядит как финал 15 сезона, а 20 эпизод — как финал сериала».

Съемки двух заключительных серий долгоиграющей телевизионной драмы о бравых борцах с нечистью возобновятся в Ванкувере уже на следующей неделе. До конца сентября команда планирует все закончить. Само собой, производство пройдет с чутким соблюдением всех необходимых протоколов безопасности. Сериал-ветеран завершит свое многолетнее экранное шествие семью заключительными эпизодами уже осенью этого года.