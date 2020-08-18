Муцениеце лишили роли в сериале «В клетке» 

Фанаты Павла Прилучного и Агаты Муцениеце с нетерпением ждут, когда на экраны выйдет продолжение сериала "В клетке" , при этом они переживают, что из-за развода, актриса покинет проект. Некоторое время назад Прилучный в своем Instagram заверил фанатов, что его экс-супруга, как и другие актеры первоначального состава, будет сниматься в проекте, однако сегодня появилась другая информация. Агата Муцениеце все-таки лишилась роли в сериале с Прилучным.

"К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены подтвердить, что съемки второго сезона нашего проекта "В клетке" пройдут без участия Агаты Муцениеце",

— цитирует Peopletalk заявление главы компании Team Films и продюсера сериала Теймура Джафарова.

Создатели сериала также сообщили, что героиня Агаты — Ольга — вообще не появится в продолжении сериала, поскольку создатели из уважения к Муцениеце не могут отдать ее роль другой актрисе.