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Муцениеце лишили роли в сериале «В клетке» 

Слово и Дело и ещё 8 23 часа назад
Муцениеце лишили роли в сериале «В клетке»
Фото: Слово и Дело
Фанаты Павла Прилучного и Агаты Муцениеце с нетерпением ждут, когда на экраны выйдет продолжение сериала "В клетке", при этом они переживают, что из-за развода, актриса покинет проект. Некоторое время назад Прилучный в своем Instagram заверил фанатов, что его экс-супруга, как и другие актеры первоначального состава, будет сниматься в проекте, однако сегодня появилась другая информация. Агата Муцениеце все-таки лишилась роли в сериале с Прилучным.

"К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены подтвердить, что съемки второго сезона нашего проекта "В клетке" пройдут без участия Агаты Муцениеце",

— цитирует Peopletalk заявление главы компании Team Films и продюсера сериала Теймура Джафарова.
Создатели сериала также сообщили, что героиня Агаты — Ольга — вообще не появится в продолжении сериала, поскольку создатели из уважения к Муцениеце не могут отдать ее роль другой актрисе.
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Сериалы , Другое , В клетке , Агата Муцениеце
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