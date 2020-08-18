«Сочный» сериал «Чики» о проститутках, которые пытаются завязать с прошлым и открыть фитнес-клуб, стал хитом этого лета.

Во многом это объясняют новизной темы, хотя на самом деле это не совсем так. Какие еще фильмы о девушках легкого поведения стоит посмотреть?

Проституция – не самая любимая тема российского кинематографа. На Западе сериалов и фильмов о секс-работницах гораздо больше.

«Куртизанки»

Этот британский сериал вышел в 2017 году и продлился три сезона. «Куртизанки» – историческая драма, приключения целого семейства проституток, от которых невозможно оторваться.

В Лондоне XVIII века харизматичная и волевая женщина Маргарет Уэлсс заправляет борделем, двум своими дочерям она уготовила ту же судьбу: старшая – популярная в богемных кругах проститутка, младшая тоже должна стать звездой и найти богатого покровителя. Но там, где бордели и разврат, непременно случаются убийства и другие жестокие преступления, и все идет не по плану...

Жанр исторической драмы определяет исторические реалии (в том числе в сексе), особенно умиляют старинные презервативы.

«Девушка по вызову»

Американский драматический сериал о буднях эскортницы с проникновением в психологию отношений, попытка разобраться в глубинах души таких элитных проституток.

Главная героиня Кристин (актриса Райли Кио, внучка Элвиса Пресли , которая делает кинокарьеру и похвастаться может не только звездным родством) проходит стажировку в юридической компании и получает предложение от подруги попробовать себя в эскорте, перед которым не может устоять. Девушка познает все темные стороны профессии: насилие, наркотики, клиенты-извращенцы...

«Точка»

«Точка» повествует о жизни трех проституток в Москве, девочки — не элитные, самые дешевые. А их жизнь страшная, грязная, мрачная. Они копят на мечту — на свою «точку», хотят быть независимыми.