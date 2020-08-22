Сериалы 90-х, которые стоит пересмотреть

Эти сериалы заставляли нас скорее бежать домой, чтобы не пропустить очередной новый эпизод. Их даже записывали на кассеты и смотрели всей семьей. «Рамблер» расскажет о сериалах 90-х, которые стоит пересмотреть.

«Беверли Хиллз, 90210»

Легендарный сериал выходил на экраны на протяжении десяти лет. В центре сюжета были двойняшки Брендон и Бренда, которые переехали в самый богатый район Лос-Анджелеса. Зрители стремились повторять образы любимых героев.

«Твин Пикс»

Кадр из сериала «Твин Пикс»

«Кто убил Лору Палмер ?» — этот вопрос зрители задавали на протяжении всего сериала. Однако загадок в криминальной драме было куда больше. Тогда режиссер Дэвид Лин использовал в своем сериале необычную технику создания ужаса — актеры читали свои реплики задом наперед, а затем звуковую дорожку прокручивали в противоположном направлении.

Кадр из сериала «Друзья»

В 90-х одним из любимых сериалов телезрителей был «Друзья». Все хотели стрижку как у героини Рэйчел, переживали за отношения Моники и Чендлера, смеялись над Джо, влюблялись в Росса и подпевали песням Фиби. А несколько лет назад в Нью-Йорке действительно открылось кафе Central Perk, в котором друзья проводили большую часть времени.

«Зачарованные»

Кадр из сериала «Зачарованные»

Три сестры-ведьмы, Пайпер, Фиби и Прю, которой позже на смену пришла Пейдж, были самыми настоящими кумирами молодежи. Все мечтали обзавестись суперсилами девушек, и также как и они бороться со злом.