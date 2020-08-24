Ужасы традиционного мира в сериале «Неортодоксальная» 

Сериал «Неортодоксальная» рассказывает о жизни девушки, которая живет в закрытой еврейской общине в Бруклине, но в какой-то момент решает сбежать. "Рамблер" расскажет, почему этот сериал достоин просмотра.

Реальные события

Эстер Шапиро 19 лет, и она уже год замужем за человеком, которого прежде видела всего раз в жизни. После замужества ей приходится отказаться от всех своих увлечений, ведь теперь ее главная обязанность — продолжить род.

В какой-то момент девушка просто нее может выносить прессинга, участия всей общины в ее личной жизни и упреки со стороны родни, и уезжает. Но община не может просто так отпустить чью-то жену, поэтому родственники Эстер отправляются на ее поиски. Со стороны кажется, что история — выдумка, но она основана на реальных событиях.

Культурные особенности

Европейского зрителя могут повергнуть в шок особенности жизни закрытой еврейской общины. Единственное воспоминание Янки о Европе — это кладбище раввинов. Эсти и вовсе приходится брить голову и надевать парик, прятать от всех распечатанные клавиши фортепиано, быть учтивой и приветливой с теми, с кем ей не хочется быть.

Отношения двух молодых людей напоминают что-то очень болезненное, вымученное и совершенно нелогичное. Обряды направлены на то, чтобы рационализировать чувства, но главные герои становятся лишь узниками этих норм.

кадр из сериала «Неортодоксальная»

А судьи кто?

Сериал «Неортодоксальная» хорош тем, что не обвиняет никого и ни в чем, потому что Янки и сам переживает огромный скачет личностного роста, пока находится в поисках жены. Всего за четыре короткие серии, молодой человек открывает для себя свободный мир и осознает, насколько был несчастен и слеп.

В этой истории не будет выигравших и проигравших, финал также останется открытым. Но в нем будет много боли, сопереживания и, конечно же, любви.

В целом, сериал отвечает на вопрос о том, а так ли прекрасен традиционный мир для тех, кто вырос внутри этих традиций. Со стороны кажется, что если человек находится внутри определенной культуры, то и обычаи он воспринимает как норму. Но это далеко не всегда так. К сожалению, очень часто традиции подразумевают отсутствие свободы выбора.