Cтала известна дата запуска нового шоу с Волей

Продюсеры телеканала ТНТ собираются разбавить осень яркими красками. Помимо новых ситкомов они запускают интеллектуально-развлекательное шоу с Павлом Волей. В программу «Двое на миллион» будут приходить звезды, которые знакомы друг с другом очень давно. Селебрити предстоит проверить свою дружбу. Харизматичный ведущий задаст им непростые вопросы и интеллектуальные головоломки. За каждый неправильный ответ у игроков заберут 100 тысяч рублей. В финале один из друзей получит миллион рублей! Или то, что от него останется.

Зрителям может показаться, что новое шоу похоже на программу «Где логика?» с Азаматом Мусагалиевым. Однако это не так. Креативные продюсеры «Двое на миллион» объяснили, что это совершенно новый формат, так как звезды будут «в диком напряге».