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«Двое на миллион»: стала известна дата запуска нового шоу с Волей на ТНТ 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Cтала известна дата запуска нового шоу с Волей
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсеры телеканала ТНТ собираются разбавить осень яркими красками. Помимо новых ситкомов они запускают интеллектуально-развлекательное шоу с Павлом Волей. В программу «Двое на миллион» будут приходить звезды, которые знакомы друг с другом очень давно. Селебрити предстоит проверить свою дружбу. Харизматичный ведущий задаст им непростые вопросы и интеллектуальные головоломки. За каждый неправильный ответ у игроков заберут 100 тысяч рублей. В финале один из друзей получит миллион рублей! Или то, что от него останется.
Зрителям может показаться, что новое шоу похоже на программу «Где логика?» с Азаматом Мусагалиевым. Однако это не так. Креативные продюсеры «Двое на миллион» объяснили, что это совершенно новый формат, так как звезды будут «в диком напряге».

«Павел Воля — эдакий «инквизитор», он там за бабки удавить готов, правда-правда!»,

— пообещали продюсеры Ксения Чашей и Леонид Школьник. Гостями новое шоу станут Полина Гагарина, Тимати, Григорий Лепс, Лена Темникова, Юлия Ахмедова и Руслан Белый, Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава, а также многие другие.
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Сериалы , Григорий Лепс , Екатерина Варнава , Лена Темникова , Руслан Белый , Дмитрий Хрусталев , Юлия Ахмедова , Полина Гагарина
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