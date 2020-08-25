Самые ожидаемые сериалы осени 

Из-за пандемии коронавируса премьеры некоторых сериалов пришлось отложить. Однако этой осенью зрителей все же ждут яркие многосерийные проекты. «Рамблер» расскажет о сериалах, премьеры которых запланированы на осень.
«Отыграть назад»
По сюжету, Грейс — успешный терапевт. Казалось бы, у нее есть все: любящий муж, послушный сын и богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам прислушиваться к интуиции и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода издания пропадает ее муж. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман и Хью Грант.
«Эмили в Париже»
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
По сюжету, Эмили живет в Чикаго и работает маркетологом в крупной компании. Через некоторое время девушке выпадает возможность заниматься стратегией и развитием фирмы в Париже. И теперь у Эмили начинается новая жизнь, наполненная впечатлениями и, конечно, любовью. Первый сезон проекта будет состоять из десяти эпизодов. Автором нового проекта выступил создатель сериала «Секс в большом городе» Даррен Стар. Главную роль исполнила Лили Коллинз.
«Вдали»
Кадр из сериала «Вдали»
Сериал рассказывает о том, как астронавт Эмма Логан, роль которой исполнила Хилари Суэнк, вынуждена оставить мужа и дочь, чтобы отправиться в космос для выполнения опасной миссии на Марсе.
«Третий день»
Кадр из сериала «Третий день»
Первую часть сериала назвали «Лето». В ней будет рассказываться о Сэме, который попал на таинственный остров, расположенный неподалеку от Англии. Во второй части, «Зима», пойдет речь о волевой и целеустремленной изгнаннице, которая попала на остров, чтобы найти ответы на свои вопросы. Главные роли в сериале исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис.