Самые ожидаемые сериалы осени 

Из-за пандемии коронавируса премьеры некоторых сериалов пришлось отложить. Однако этой осенью зрителей все же ждут яркие многосерийные проекты. «Рамблер» расскажет о сериалах, премьеры которых запланированы на осень.

«Отыграть назад»

Хью Грант. По сюжету, Грейс — успешный терапевт. Казалось бы, у нее есть все: любящий муж, послушный сын и богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам прислушиваться к интуиции и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода издания пропадает ее муж. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман

«Эмили в Париже»

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

По сюжету, Эмили живет в Чикаго и работает маркетологом в крупной компании. Через некоторое время девушке выпадает возможность заниматься стратегией и развитием фирмы в Париже. И теперь у Эмили начинается новая жизнь, наполненная впечатлениями и, конечно, любовью. Первый сезон проекта будет состоять из десяти эпизодов. Автором нового проекта выступил создатель сериала «Секс в большом городе» Даррен Стар . Главную роль исполнила Лили Коллинз.

«Вдали»

Кадр из сериала «Вдали»

Сериал рассказывает о том, как астронавт Эмма Логан, роль которой исполнила Хилари Суэнк , вынуждена оставить мужа и дочь, чтобы отправиться в космос для выполнения опасной миссии на Марсе.

«Третий день»

Кадр из сериала «Третий день»