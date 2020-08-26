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Как на самом деле снимали сериал «Содержанки» 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Как на самом деле снимали сериал «Содержанки»
Фото: START Studio
В марте прошлого года состоялась премьера сериала «Содержанки», который оказался очень успешным. Миллионы зрителей следили за развитием сюжета. Ее режиссером стал Константин Богомолов. Как же снималась самая провокационная работа за последние годы, расскажет «Рамблер».
Сериал о темных тайнах светской элите признан эротическим триллером. Несомненно, это большая редкость для российских проектов. В сериале действительно очень много постельных сцен, за счет этого «Содержанки» не транслировались по ТВ. Они просто-напросто не прошли бы цензуру.
К слову, съемки актов близости были максимально естественны. Как отметила главная героиня Дарья Мороз в одном из интервью, «было все, кроме проникновения». При этом никогда нет четкого сценария, герои импровизируют, находясь в постели друг с другом. Экс-супруга режиссера уверена, что в кадре, как и в жизни, очень важно доверие между партнерами. Возможно, именно поэтому откровенные сцены в «Содержанках» получились такими реалистичными.
Но Богомолов и не планировал выпускать проект на телеэкраны. Он изначально хотел сделать сериал для видеосервисов. По словам Константина, благодаря этому он смог сделать сериал бескомпромиссным и честным.
Съемки проходили в Москве, и выбор на этот город пал неслучайно. Ведь только в столице возможен такой финансовый размах и модный накал. Кроме того, в «Содержанках» нет унылых павильонов. Для съемок были выбраны локации, которые в реальной жизни являются точками сбора так называемой «элиты».
Кстати, весь реквизит, включая брендированные вещи и бриллиантовые украшения, были оригинальными. ЦУМ предоставлял для съемок наряды из нераспроданных коллекций Dior и Saint Laurent. А ювелирная компания Mercury, чтобы удостовериться в сохранности и бережном отношении к своим экземплярам, даже приставляла охранников к актрисам во время съемок.
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Комментарии
Сериалы , Содержанки , Элита , Константин Богомолов , Дарья Мороз , ЦУМ
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