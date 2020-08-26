Как на самом деле снимали сериал «Содержанки» 

В марте прошлого года состоялась премьера сериала «Содержанки» , который оказался очень успешным. Миллионы зрителей следили за развитием сюжета. Ее режиссером стал Константин Богомолов . Как же снималась самая провокационная работа за последние годы, расскажет «Рамблер».

Сериал о темных тайнах светской элите признан эротическим триллером. Несомненно, это большая редкость для российских проектов. В сериале действительно очень много постельных сцен, за счет этого «Содержанки» не транслировались по ТВ. Они просто-напросто не прошли бы цензуру.

К слову, съемки актов близости были максимально естественны. Как отметила главная героиня Дарья Мороз в одном из интервью, «было все, кроме проникновения». При этом никогда нет четкого сценария, герои импровизируют, находясь в постели друг с другом. Экс-супруга режиссера уверена, что в кадре, как и в жизни, очень важно доверие между партнерами. Возможно, именно поэтому откровенные сцены в «Содержанках» получились такими реалистичными.

Но Богомолов и не планировал выпускать проект на телеэкраны. Он изначально хотел сделать сериал для видеосервисов. По словам Константина, благодаря этому он смог сделать сериал бескомпромиссным и честным.

Съемки проходили в Москве, и выбор на этот город пал неслучайно. Ведь только в столице возможен такой финансовый размах и модный накал. Кроме того, в «Содержанках» нет унылых павильонов. Для съемок были выбраны локации, которые в реальной жизни являются точками сбора так называемой «элиты».