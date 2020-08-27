Как снимали сериал «Чики»

4 июня состоялась премьера российского сериала «Чики». Это история про четырех подруг из провинциального городка, которые зарабатывали на жизнь, оказывая интимные услуги мужчинам. «Рамблер» расскажет, как снималась комедийная драма, которая получила высокую оценку зрителей.

Режиссером проекта является Эдуард Оганесян . Именно он стал автором идеи создания «Чик». Сценарист хотел показать, что в жизни нет четкого деления на черное и белое, все относительно, и, кажется, ему это удалось.

Изначально планировалось, что главных героинь будет пять. Отсюда и название родилось «Пять женщин». После решили поменять его на «Петь, пить, плакать». Но и с ним тоже не вышло. В результате слово «Чики» само прицепилось. Так и осталось.

Сериал снимали в городке Прохладный, что в Кабардино-Балкарии, и это по началу не очень нравилось местным жителям. Их возмущал тот факт, что в их краях снимают кино про женщин с низкой социальной ответственностью.

Однажды съемочную команду даже обстреляли. Нападение совершил проживающий в Прохладном мужчина. Он произвел 15 выстрелов из охотничьего карабина, но благо никто не пострадал. Конечно, постепенно местные свыклись и стали более приветливо относится к актерам и другим членам команды.

Кстати локация выбрана неслучайно. Режиссер родом из Кабардино-Балкарии. По словам одной из главных героинь Ирины Горбачевой, сценарист представлял себе эти улицы, но писал не конкретно про этот город, а про девушек — ситуации, отношения и конфликты с обществом.