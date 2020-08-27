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Netflix закрыл популярный сериал 

Lenta.ru и ещё 4 8 часов назад
Netflix закрыл популярный сериал
Фото: Кадр из сериала «Видоизмененный углерод»
Стриминговый сервис Netflix закрыл сериал «Видоизмененный углерод» (Altered Carbon). Об этом сообщает Deadline.
Решение не заказывать производство третьего сезона научно-фантастического шоу связано с его дороговизной и недостаточным количеством просмотров. Ранее Netflix свернул производство таких сериалов как «Мне это не нравится» (I Am Not Okay With This) и «Общество» (The Society). Тогда компания назвала причиной закрытия последствия пандемии коронавируса.
Киберпанк-сериал, основанный на культовом романе Ричарда К. Моргана, и снятый Лаэтой Калогридис, повествует о Земле в 27 веке. По нему, смерти больше нет, потому что «люди» записывают свое сознание на съемные носители и кочуют от одной человеческой оболочки к другой.
В 2018 году «Видоизмененный углерод» был признан лучшим сериалом по версии портала «КиноПоиск».
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Сериалы , Ричард Морган , Netflix
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