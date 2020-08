10 отличных британских сериалов, которые стоит посмотреть 

Майклом Шином. Предлагаем вашему вниманию некоторые сериалы и шоу, в какой-то мере способные скрасить разлуку с Великобританией. В программе английский юмор, детектив, драма и сатира. От легендарных «Компьютерщиков» и «Дворняг» до «Дряни» и свежей «Постановки» с Дэвидом Теннантом

«Как не стоит жить» (How Not To Live Your Life, 2007−2011)

Кажется, британские авторы сериалов испытывают особую любовь к историям из жизни и быта раздолбаев. Одна из таких историй начинается с того, что 29-летний Дон неожиданно получает наследство от бабушки — дом, кучу неоплаченных счетов и сиделку мужского пола по имени Эдди, который становится при нем кем-то вроде Дживса при Вустере.

Увы, у Вустера XXI века не получается доставать деньги из тумбочки, и потому он вынужден не только пойти работать, но и найти квартиранта, точнее, квартирантку, с которой у Дона тут же завязываются отношения — или по крайней мере попытки оных.

Злоключениям героя и посвящен сериал, «фишкой» которого стали ежесерийные «варианты поведения» в тех или иных ситуациях. «Как не стоит танцевать Дону», «Как разобраться с надоедливыми тинейджерами», «4 плохих способа объяснения, почему вы оказались в шкафу», «7 костюмов, которые не стоит надевать на похороны», и так далее. Смотрится это не менее забавно, нежели ситуации, в которых оказывается Дон.

«Компьютерщики» (IT Crowd, 2006−2013)

Такими же личностями не от мира сего, как и Дон, выглядят двое работников IT-отдела могучей корпорации Reynholm Industries, в компанию к которым попадает не блещущая умом пиарщица Джен Барбер.

«IT-отдел! Попробуйте выключить и снова включить!» Сценаристом здесь выступает создатель «Отца Теда» и «Книжного магазина Блэка» Грэм Лайнхэн, в очередной раз демонстрирующий свою любовь к аутсайдерам. Очаровательный в своей «гиковости» Морис Мосс, раздолбай Рой Треннеман, энергично-глуповатая Джен, над которой то и дело подшучивают коллеги, и эксцентричные сверх всякой меры отец и сын Рейнхолмы…

Жить среди таких людей не очень-то просто, но наблюдать их столкновения с внешним миром — удовольствие ни с чем не сравнимое, хотя бы потому, что Лайнхэн искренне любит своих героев.

«Миранда» (Miranda, 2009−2015)

И еще одна дама, так и не вышедшая из детского возраста, несмотря на свои 30 с гаком лет. Она владеет магазинчиком прикольных подарков вместе с подругой Стиви, которая ее то и дело подкалывает, ее мамаша буквально ходит по улицам с плакатом «Женитесь на моей дочке», ее подруги не понимают, как можно быть такой несовременной и не следить за собой, а самой ей ничего не надо, кроме вкусностей и песен Билли Джоэла и Spice Girls.

А между тем по соседству находится ресторан, шеф-повар которого, жгучий брюнет Гарри, заставляет сердце Миранды трепетать от восторга и делать одну глупость за другой.

На первый взгляд эта история кажется вариацией на тему «Книжного магазина Блэка», хотя бы потому что и там и там есть живущий в свое удовольствие хозяин и его подчиненный, вынужденный тащить на себе все что можно, вкупе с неприятностями, в которые оба раз за разом влипают.

Да и ситуации, в которые попадает Миранда, порой могут вызвать не столько веселье, сколько испанский стыд. Ну кому в здравом уме придет мысль инсценировать отдых за границей в отеле за углом? И все же есть в этой истории нечто, дарящее улыбку и заставляющее сопереживать героям сериала — этим большим детям, которые никак не хотят взрослеть.

«Дрянь» (Fleabag, 2016−2019)

Своего рода антиподом Миранды в мире сериалов можно назвать девушку, известную как Дрянь — владелицу переживающего не лучшие времена кафе с изображениями морских свинок. Отношения с родственниками у нее откровенно не складываются, личная жизнь ограничивается случайными связями, и обо всем этом она повествует, не смущаясь никакими подробностями и легко ломая четвертую стену.

История, придуманная, поставленная и сыгранная артисткой Фиби Уоллер-Бридж — одновременно и комедия, и драма. Несмотря на всю свою циничность, Дрянь — женщина, которая глубоко переживает гибель подруги и ищет свое место в жизни, и не ее вина, что хэппи-энда можно и не дождаться.

Среди других звезд этого сериала — не слишком известная российскому зрителю, но прекрасная в роли крестной матери Оливия Колман , и как всегда неопрятный Бретт Гельман (да, журналист из «Очень странных дел» играет здесь циничного афериста). А во 2 сезоне к этой компании присоединяется Эндрю Скотт — любителям «Шерлока» будет весьма непривычно видеть его в образе священника, хоть и не слишком ортодоксально настроенного. И именно с ним связана самая трогательная линия в истории «Дряни»: финал второго сезона и всей истории в целом заставляет лишь пожалеть о том, что продолжения не предвидится.

«Гуща событий» (The Thick Of It, 2005−2012)

Помните великолепный в своей эксцентричности сериал «Да, господин министр»? А нашумевшую картину «Смерть Сталина» ? Как думаете, что будет, если постановщик второй из этих картин примется за проект наподобие первого? Получится «Гуща событий» — жесткая политическая сатира с мрачным юмором, живописующая нелегкие будни британского правительства.

Глава вымышленного департамента по социальным вопросам, члены правительства, служащие министерств и работники прессы «просто делают свою работу». И делали бы ее еще лучше, если бы не интриган и сквернослов, советник по связям с общественностью Малькольм Такер. Судя по сериалу, со времен «Да, господин министр» обстановка в правительстве изменилась не в лучшую сторону.

Там, где раньше были в основном мелкие интриги и улыбочка сэра Хамфри, теперь процветают мелочность, меркантильность, непрофессионализм и ужас перед вопросами журналистов, нарывших компромат на членов правительства (последнее в России выглядит как ненаучная фантастика). И все же оторваться от этой истории не так-то просто, и не в последнюю очередь благодаря Питеру Капальди , который спустя несколько лет наденет на себя личину Двенадцатого Доктора в «Докторе Кто».

«Пип-шоу» (Peep Show, 2003−2015)

И еще одна история о раздолбаях, живущих в одной квартире. На сленге «Пип-шоу» — это что-то вроде надолго запомнившегося проекта «За стеклом», который был сосредоточен на подглядывании за чужой жизнью, в том числе в самом интимном смысле.

История офисного клерка и начинающего музыканта с таким названием, снята, в отличие от многих других, от первого лица и имитирует съемку скрытой камерой. Впрочем, иногда за кадром звучит некий голос — «внутреннее я» одного из героев, неизменно расходящееся с их словами или поступками, и наблюдать за этим весьма любопытно.

А упомянутая нами выше Оливия Колман выступает здесь в роли романтического интереса одного из героев. Еще одно свидетельство того, что повседневная жизнь может со стороны выглядеть не хуже выпуска «Монти Пайтон».

«Дворняги» (Mongrels, 2010−2011)

Создатель этого сериала Адам Миллер говорил, что его целью был ситком, который сделал бы для кукольного мультфильма то же самое, что «Симпсоны» сделали для анимации.

Получилось это у него или нет, но история пятерых животных, живущих в одном мире с людьми и ведущими себя как люди, всего за пару сезонов собрала немало поклонников. Как вам понравится компания, состоящая из лиса-метросексуала, влюбившегося в афганскую борзую, еще одного лиса-социопата, кастрированного кота и голубя?

Приключения этой теплой компании на задворках паба в Лондоне становятся поводом для высмеивания всего и вся, не стесняясь в выражениях. В каждой реплике лиса-социопата есть хотя бы одно матерное слово, сами животные шутят на грани фола и даже не чураются крепких напитков. Так что детям эту историю лучше не показывать, а вот взрослым, которые любят специфичный английский юмор, сюда самая прямая дорога.

«С любовью, Нина» (Love, Nina, 2016)

Отдохнуть от разного рода чудиков можно, посмотрев эту пятисерийную историю девушки из Лестера, приехавшей в Лондон работать няней. Нина пишет письма своим родным, рассказывая о жизни и перипетиях работы.

На первый взгляд в этом сериале нет ничего особенного, но где еще можно увидеть демоническую Хелену Бонэм-Картер в роли матери-одиночки и Ника Хорнби в качестве сценариста? Автор романа «Hi-Fi» всегда питал слабость к историям простых людей, у которых что-то не складывается в жизни, и не изменил себе и на сей раз. История достаточно компактна, в конце нее Нину ждет хэппи-энд, а наблюдать за жизнью простых людей в 80-е ничуть не менее интересно, чем за «интересными личностями».

«Блэкпул» (Blackpool, 2004)

Среди англичан Блэкпул устойчиво пользуется славой морского курорта для рабочего класса — но, кажется, больше ничем особо не примечателен. И ситуацию эту берется исправить энергичный бизнесмен Рипли Холден, намеренный превратить принадлежащий ему салон аркадных игр в казино по типу лас-вегасовского.

Однако наутро после открытия нового казино в зале находят труп, и в город приезжает пронырливый детектив, который перетряхнет не одно здание и не один скелет в чужом шкафу.

Помимо детективной составляющей, мини-сериал «Блэкпул» несет в себе черты драмы (что в общем естественно) и мюзикла (что выглядит странно, но только на первый взгляд). Музыка играет в истории роль немаловажную и необычную — как своего рода комментатор происходящих на экране событий, причем в самый неожиданный момент.

Герои могут запеть не только в минуты тягостных раздумий, но и во время задержания, и даже в постели — что придает всему происходящему легкий оттенок абсурда. В любом случае, история вышла весьма интересной, а поклонникам «Доктора Кто» наверняка будет приятно увидеть на экране Дэвида Теннанта — не только удачливого детектива, но и героя-любовника.

«Постановка» (Staged, 2020)

И еще один проект с участием Дэвида Теннанта и его партнера по сериалу «Благие знамения» Майкла Шина. На этот раз парочка играет самих себя и общается в режиме онлайн с неудачливым театральным режиссером и другими примечательными личностями.

Карантин поставил крест на живых репетициях, а готовить проект все же надо. В кадр этого мини-сериала попало то, что обычно остается за кадром: решения по кастингу, пикировки актеров, «терки» с продюсером и тому подобные мелочи, выглядящие крайне забавно. Нечто подобное можно было наблюдать в фильме 1992 года «Безумные подмостки», но в эпоху Интернета и коронавируса «кухня» сценических постановок, как выяснилось, смотрится не менее интересно.

«Пенниуорт» (Pennyworth, 2019-…)

В отличие от других историй в этой подборке, «Пенниуорт» — сериал не английский, а американский, однако заслуживает внимания хотя бы потому, что действие в нем происходит в Лондоне 60-х. Закончив работу над сериалом «Готэм» , авторы DC Comics решили обратить внимание на другую недооцененную личность и рассказать историю Альфреда Пенниуорта.

В новом сериале будущий дворецкий семьи Уэйнов — молодой ветеран боевых действий, намеревающийся открыть охранное агентство и неожиданно оказывающийся в центре противостояния двух могущественных организаций соответственно профашистского и прокоммунистического толка. И на своем пути он встречает Томаса Уэйна и Марту Кейн, которым еще только предстоит стать родителями Темного Рыцаря.