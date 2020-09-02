Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале

РИА Новостииещё 5
3 часа назад
Звезда "Терминатора" сыграет главную роль в сериале про шпионов и выступит его исполнительным продюсером, сообщает Variety.
Шварценеггер впервые сыграет в сериале
Фото: DepositphotosDepositphotos
О сюжете известно только, что речь идет о приключениях отца и дочери. Кто сыграет героиню, пока не сообщается. Для Шварценеггера шоу станет первой крупной работой на телевидении.
Проектом занимается компания Skydance, которая сотрудничает с актером уже не первый раз, вместе они выпустили "Терминатор: Генезис" (2015) и "Терминатор: Темные судьбы" (2019).
Шварценеггер также принимает сейчас участие в работе над анимационным сериалом "Детский сад для супергероев Стэна Ли", в котором он озвучивает Арнольда Армстронга. Предполагается, что его начнут показывать в следующем году.
Сериалы,Терминатор,Терминатор: Генезис,Арнольд Шварценеггер,
Рекомендации
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители