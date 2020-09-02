Шварценеггер впервые сыграет в сериале

Звезда "Терминатора" сыграет главную роль в сериале про шпионов и выступит его исполнительным продюсером, сообщает Variety.
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О сюжете известно только, что речь идет о приключениях отца и дочери. Кто сыграет героиню, пока не сообщается. Для Шварценеггера
шоу станет первой крупной работой на телевидении.
Проектом занимается компания Skydance, которая сотрудничает с актером уже не первый раз, вместе они выпустили "Терминатор: Генезис" (2015) и "Терминатор: Темные судьбы" (2019).
Шварценеггер также принимает сейчас участие в работе над анимационным сериалом "Детский сад для супергероев Стэна Ли", в котором он озвучивает Арнольда Армстронга. Предполагается, что его начнут показывать в следующем году.