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Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале

Мира Маркина
1 час назад
Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в сериале про шпионов, а также выступит исполнительным продюсером проекта. Об этом сообщает Variety.
Сериал повествует о приключениях отца и дочери. Кто исполнит главную женскую роль пока неизвестно. Для Шварценеггера это будет первый крупный проект на ТВ.
Над сериалом работает компания Skydance, которая уже не раз сотрудничала с актером. Вместе они выпустили картины "Терминатор: Генезис" (2015) и "Терминатор: Темные судьбы" (2019).
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о лучших фильмах с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Сериалы,Терминатор: Генезис,Арнольд Шварценеггер,
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